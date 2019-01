Comenzó abasto por engomado; hay gasolineras sin combustible

Este lunes inició la iniciativa para que gasolineras comercialicen combustible según el engomado de los vehículos. Sin embargo,participantes, ya sea por desabasto o porque los vehículosAM Hidalgo realizó un recorrido durante la mañana de este día por las expendedoras de hidrocarburo de Pachuca y Mineral de la Reforma que se sumaron a la iniciativa de la(Coparmex) en Hidalgo.Durante la visita a establecimientos sobre el, se encontró queseccionado por colores, que muestra los días en que conductores particulares puedenDe las cuatro expendedoras visitadas,, las demás, aunque son parte de la iniciativa de Coparmex, no contaban con servicio.A continuación presentamos la; si aún no conoces las fechas, puedes https://www.am.com.mx/2019/01/19/local/conoce-las-25-gasolineras-que-este-lunes-venderan-segun-engomado-en-hidalgo-3485-540222 ).Camerino Mendoza, número 100, colonia Morelos, Pachuca, Hidalgo.No cuenta con servicio en Premium, Magna o diésel, por lo queal corte de la mañana de ese día. Tampoco ha colocado la lona que muestre que es participante de la iniciativa.Avenida Francisco I. Madero, número 1002, colonia Doctores, Pachuca., por lo que colocó cintas de plástico alrededor de las bombas de gasolina. Aunque ya tiene su lona para indicar que es participante, no es visible para los automovilistas.Avenida Plaza Universidad, carretera Pachuca-Tulancingo 1000, colonia Abundio Martínez, Mineral de la Reforma.; solo tiene habilitadas dos bombas y la fila de vehículos no tarda más de cinco minutos en avanzar.Esta gasolinera cuenta con señalética visible aunque no aplica la iniciativa, según lo que expresó la vendedora. Por tal motivo, los autos se forman sin importar el color del engomado.Bulevar Minero, lote 12, a la altura de la secundaria Técnica 38.El vendedor señaló que, aunque este negocio es participante.Asimismo, refirió que no hay gasolina ni diésel. Hasta el momento se desconoce cuándo abastecerán el establecimiento; la última vez fue a las 2:00 horas de este lunes, refirió el personal de las bombas.Aunque aún no se ha sumado a la iniciativa, la gasolinera, ubicada sobre el bulevar Minero, antes de Campo de Tiro,y atiende a los vehículos de manera indistinta.