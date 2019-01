Contrato asignado por servicio



“No estoy concursando la gasolina, sino el servicio de suministro y control de gasolina”, anotó.

Invitan a 9 proveedores

Elegido por 8 votos a favor y 2 en contra

Tarjeta de chip

LaElal corporativo queLa comisión por el servicio es del 0.72%, equivalente a 1.4 millones de pesos de acuerdo alEl tesorero Enrique Sosa Campos puntualizó que el(lo cual varía según consumo y precios), sino por el servicio.En 2018 y enero 2019 el gasto en combustibles del Municipio se calcula en 155 millones de pesos.El porcentaje de la comisión del nuevo contrato con Edenred es el mismo (0.72%) del vigente.Para realizar la asignación (luego de dos convocatorias desiertas), Efectivale con cinco, y Controlnet no registró el mínimo de estaciones que se requieren (eran 40) para tener un servicio suficiente a las necesidades del Municipio.El proveedor se eligió con ocho votos a favor (PAN, Verde, y los tres consejeros ciudadanos) y dos en contra (PRI y Morena), basando el argumento en las ventajas que ofrecía sobre las otras propuestas, principalmente elLa presidenta del Comité, la síndico Leticia Villegas Nava, destacó además queLas regidoras Vanessa Montes de Oca (PRI) y Gabriela Echeverría (Morena) votaron en contra porque el costo de la comisión propuesta por Efectivale era menor, el 0.50%, equivalente a $977,821.La mayoría del Comité consideró que cobrar menos no era suficiente pues tenía la desventaja de no llevar un control con tarjeta de chip para tener la relación tarjeta-vehículo, y prevenir un mal uso del combustible. Esa empresa tampoco garantizó tener un ejecutivo con presencia en el municipio y el estado con quien tener un enlace permanente, y además ofrecía el servicio únicamente en 56 estaciones.