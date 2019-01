La mañanera de AMLO: César Duarte, compra de pipas, aumento de tomas ilegales y la tragedia en Hidalgo

Afirma no proteger a Duarte



"Lo de Chihuahua, se está procediendo, es lo mismo, nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera, los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar de que se está protegiendo a algún indiciado, como se dice en los términos jurídicos, a nadie, no se protege a nadie. Pero desde luego hay todas estas interrogantes y nosotros vamos a contestar todo lo que se presenta".

Cuestan pipas 85 millones de dólares



"El informe que tengo de ayer de la misión es que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas, este es el informe, se les va a proporcionar. Esto es lo que ya se adquirió, 571 pipas, con un costo de alrededor de 85 millones de dólares", dijo.

¿Por qué no integrar al Comité del SNA en compra?



"No, porque con la Secretaría de la Función Pública consideramos que era suficiente".

Van 89 muertos por tragedia

Aumentan tomas en Hidalgo

Reciben queja de CNDH contra Sedena



"Ya se recibió una demanda en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de la Comisión de Derechos Humanos (sic) acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo".

Liga tragedia con corrupción



"Claro que se pudo evitar la tragedia, si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades, claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse".



"Desde que se inició la llamada política económica neoliberal se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo, se apostó a transferir, a trasladar los bienes de la Nación a particulares, se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público, el Gobierno se dedicó a facilitar el saqueo, no a cumplir con su función de atender al pueblo".



"Claro que hay responsables, todos los que impulsaron esta política, los que la aplicaron, los que la solaparon, los que la defendieron, los que callaron. Sí hay responsables, desde luego los principales responsables son los de arriba porque es una pirámide siempre".

Anunciará programas en municipios con huachicol



"Se definieron más de 80 municipios, mañana vamos a presentarles todo el programa y se incluye a toda la población, no es solo a los que viven a la orilla del ducto sino a todo el Municipio por donde pasa el ducto".

Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Evita la compra de combustible ilegal y reporta cualquier anomalía en tu comunidad. #PlanVsHuachicoleo #Tlahuelilpan pic.twitter.com/kwcqW7H0vY — Gobierno de México (@GobiernoMX) 20 de enero de 2019

Suben ventas de gasolina en CDMX; Jalisco está pendiente



"En la Ciudad de México aquí ya podemos observar que también gracias a este ducto, Tuxpan-Azcapotzalco, hemos logrado incrementar ya las ventas por encima de lo que se vendió en noviembre y diciembre del año pasado. Eso explica que poco a poco se esté regresando a la normalidad".



"En Jalisco, todavía nos falta llegar a los promedios de venta de noviembre y diciembre del año pasado. Es importante, en el caso de Jalisco ayer reiniciamos el ducto Salamanca-Guadalajara con la finalidad de resolver el abasto".

Armarán tianguis para vender camionetas



"Estamos también organizando un tianguis para vender las camionetas blindadas y todo el equipo que usaba el Estado Mayor, estamos hablando de más de 200 camionetas, así que adelantamos que va a haber este tianguis, estamos buscando la forma".



"Para quienes nos preguntan, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar las pipas? Vamos a tener dinero. Hay ahorros, pero imagínense cuánto podemos sacar nada más de las camionetas. Además van a haber interesados porque traer una camioneta de esas va a dar caché, entonces no solo es el precio comercial sino va a tener otro valor, entonces vamos a buscar un tianguis, nada más estamos buscando la manera legal de hacerlo".

"En los aviones va a ser una buena cantidad y en las camionetas también, porque son camionetas grandes. Hay camionetas blindadas, no sabemos si esas camionetas se pueden vender así abiertamente o a determinadas personas porque si no se podrían utilizar para otros fines".

SIGUE LEYENDO:

