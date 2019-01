Rambo contra los narcos mexicanos, será la quinta entrega de la saga

A mediados del año pasado surgieron los primeros informes sobre el lanzamiento de la quinta entrega de "Rambo". La novedad fue que por primera vez el personaje interpretado por Sylvester Stallone incursionará en latinoamérica, específicamente en los cárteles mexicanos del narcotráfico. InSight Crime, una organización de investigación especializada en temas de seguridad, elaboró un análisis en el que subrayó que lo más probable es que "Rambo V" no muestre una imagen matizada de los problemas relacionados con el crimen organizado en México. Destacó que el filme se presentará después de varios años en los que Hollywood ha mostrado un gran interés en los cárteles mexicanos, lo cual se ha manifestado en una gran cantidad de productos de entretenimiento basados en temas de la "narcocultura".

Realizaciones estadounidenses como "Narcos" y "El Chapo", ambas producidas por Netflix, han dado cuenta de este fenómeno cada vez más arraigado en la cultura popular. InSight Crime consideró que este conjunto de productos ficticios significan una nueva visión en torno a uno de los mayores problemas que enfrenta México. Esto quiere decir que la violencia del narco se ha convertido en uno de los temas favoritos de la cultura popular estadounidense, una de las más dominantes en el mundo. Subrayó que en algunos casos la atención popular a temas de gran interés público puede generar algunos cambios.

Puso como ejemplo el caso de la película "El Día después" ("The Day After"), cuyo estreno en 1983 reflejó las desastrosas consecuencias que tendría un altercado nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordó que la reacción del público después de la transmisión renovó el movimiento de abolición de la carrera nuclear, y eventualmente llevó al Gobierno de Estados Unidos a impulsar una serie de acuerdos de desarme durante esa década. Destacó que por esta razón es posible que una película sobre la inseguridad en México pueda llevar al pueblo estadounidense a reflexionar sobre algunos temas de gran preocupación.

Uno de estos temas podría ser la estrategia que ambos gobiernos están implementado para acabar con el tráfico de drogas, ya que no son pocos los especialistas que consideran la táctica como "excesivamente militarizada".

También podría servir para reflexionar acerca de otras problemáticas como la disponibilidad de armas en Estados Unidos y la demanda interna de drogas que se vive en aquel país. En resumen, no sería descabellado pensar que una obra de ficción sea capaz de generar conciencia en la población sobre temas reales y de gran preocupación, siempre y cuando la pieza refleje de manera correcta la problemática. En todo caso, el análisis mencionó que la nueva entrega de "Rambo" probablemente no aportará una visión sustancial sobre el tema de la narcoviolencia.

Indicó que lejos de la reflexión que pudiera provocar, la serie es mayormente conocida por sus secuencias violentas de acción.

Señaló que si se toman en cuenta otras entregas de la serie, es fácil prever que los enemigos serán una especie de "monstruos sádicos y grotescos" que poco o nada se parecerán a los narcos de la vida real.

Comparó filmes más recientes como "Salvajes" y "Sicario", en los que se presentan narrativas superficiales y personajes más apegados a la ficción que a la realidad. Es por esta razón que la nueva versión de "Rambo" quizá se acerque aún más a lo caricaturesco, señaló InSight Crime. La organización consideró que Hollywood y otros representantes de la cultura popular no deberían asumir la tarea de abanderarse de temas públicos sensibles. Sin embargo, admitió que la cultura popular promueve y refleja las tendencias que ayudan a definir las prioridades oficiales. El análisis concluyó afirmando que no es casualidad que el regreso de Rambo a las pantallas coincida con el momento más álgido de las relaciones de Washington con su vecino del sur.

