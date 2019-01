Bebé de 20 días de nacida, es enterrada viva

Como un acto cruel calificaron los testigos el haber abandonado a una bebé de 20 días de nacida, y no conforme con eso la enterraron viva cerca de un estanque, sin embargo el destino le tenía una misión a la pequeña: seguir viviendo y algún día encontrar un hogar donde la amaran.

El indignante hecho ocurrió en la India. Un hombre que pasaba cerca de la zona donde ella había sido enterrada, escuchó los gritos de una bebé de tan solo 20 días de nacida y rápidamente la auxilió y la trasladó a un hospital, en donde los médicos le diagnosticaron un cuadro severo de hipotermia ante las bajas temperaturas que se registraban en la zona, sin embargo su estado de salud ha ido evolucionando de manera positiva.

“Estaba pasando por esa zona cuando escuché los gritos de un bebé y me acerqué. Me di cuenta que estaba enterrada y rápidamente la saqué de allí. En ese momento eran las 7:30 horas de la mañana. Fue un acto muy cruel, no puedo creer cómo una persona pudo abandonar a una pequeña niña con este tiempo tan frío, estamos en pleno invierno”, lamentó el hombre que rescató a la menor.