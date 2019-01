Choque de camión deja 4 muertos y 10 heridos, hasta el momento

Al menos cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas este lunes cuando el camión en el que viajaban perdió el control cerca de la ciudad haitiana de Ouanaminthe (noreste), según informaron autoridades de esa demarcación.

Las víctimas se dirigían hacia el mercado bilateral que se celebra en la ciudad dominicana de Dajabón (noroeste), precisó la información.

Las autoridades, sin embargo, no suministraron los nombres de las víctimas mortales, ni las condiciones en las que se encuentran los heridos. El mercado entre ambos países se celebra los lunes y viernes de cada semana.

Los accidentes de este tipo son frecuentes en Haití, pues muchos de estos vehículos son inseguros para los pasajeros, además de las condiciones irregulares de las carreteras. La Policía haitiana, responsable de la seguridad en las carreteras, no han presentado ningún plan para detener los accidentes. Todos los días se observan camiones sobrecargados con personas, animales domésticos y productos de todo tipo. Las rutas son peligrosas y no tienen luz eléctrica. El país atraviesa por una serie crisis económica y la seguridad en las carreteras no parece estar entre las prioridades del Gobierno.

