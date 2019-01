***



El programa impulsado por Coparmex para cargar gasolina según la terminación de la placa vehicular arrancó ayer de manera descoordinada. Algunos expendios incorporados a dicha propuesta desconocían el arranque de esta modalidad, otros no contaban con combustible, además, los que tenían no podían negar la venta a vehículos con numeración diferente a la ya calendarizada.





Ante la falta de combustible se propone utilizar la bicicleta como medio de transporte, nada más que las ciclovías de Pachuca presentan todavía graves desperfectos que dificultan su uso, por ejemplo los largos trayectos que siguen en penumbras ante la falta de alumbrado público, lo que genera inseguridad ante la presencia de malandrines sin que la policía municipal se ocupe.





Y hablando del ayuntamiento de Pachuca, trabajadores sindicalizados piden ahora que sea “Clínica La Paz” donde les brinden servicio médico, puesto que continúan inconformes con la atención que reciben en “Clínica Marfil”. Según los quejosos, anteriormente fueron tratados en el nosocomio pretendido y se dicen conformes con los resultados. Veremos si la alcaldía da su brazo a torcer.





Francisco Cárdenas Courtade fue nombrado secretario de Estudios del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. La noche de ayer procedió la incorporación del exregidor blanquiazul de Pachuca a la cúpula estatal, quien la década pasada había ya formado parte de la dirigencia panista en Hidalgo.





En el estacionamiento de Plaza las Américas se han anidado unas ratas de dos patas que gustan de robar espejos y otros accesorios. El modo de operación es muy sencillo: se introducen en el lugar, ya que carece de bardas o cercas, roban las partes deseadas y se resguardan en una camioneta por ahí estacionada.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.