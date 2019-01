Pactan turismo con Yucatán

***ZAPATEROS Y AMLOAhora que el presidente López Obrador no pudo estar en León, los zapateros tendrán que ir a tocarle la puerta de inmediato, pues a fines de este mes vence la última etapa de la desgravación arancelaria y ocupan del respaldo presidencial para mantener y ampliar la protección ante la competencia desleal.*DECRETO COCINANDOTampoco es una sorpresa pues el tema de un nuevo decreto de protección a la Cámara del Calzado de Guanajuato, que comanda Luis Gerardo González, lo viene trabajando con el Gobierno Federal, e incluso se plantea sumar a todo el clúster de la moda, que incluye la industria textil y del vestido.*EL DRAGÓN ASIÁTICOLos zapateros están contentos con el decreto ‘peñista’ vigente desde septiembre de 2014, los números reflejan un incremento en el valor del calzado importado total y también el que llega subvaluado. No obstante están preocupados porque el contrabando técnico ha venido repuntando. Y ahora con el nuevo Acuerdo Transpacífico están ocupados en lo que pueda pasar con países como Vietnam y Malasia.***SEGURIDAD PRIVADALa siguiente sesión de Ayuntamiento se aprobará el Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio de León, en un intento por poner orden en un tema que es al mismo tiempo ‘dolor de cabeza’ y también una gran ayuda para los gobiernos que no pueden dar respuesta a la exigencia de seguridad.*RADIOGRAFÍAEn León aproximadamente 792 fraccionamientos y colonias hacen uso de la seguridad privada. Hay un total de 2,165 guardias en 129 empresas prestadoras del servicio que tienen un permiso para eso. Existen 188 closters con seguridad interna y hay 687 elementos o vigilantes que colaboran en el cuidado de edificios públicos o privados, tiendas, mercados, plazas comerciales, hoteles, bares, y más.*EL COMPLEMENTODe ese tamaño es el reto, pero también la oportunidad, hay más guardias privados que elementos de la Policía Municipal que desde hace varios años no rebasan los 1,500, de ahí la importancia de regularlo. La seguridad privada es una brazo más de la seguridad pública, ambas se complementan y necesitan. El Municipio ya no quiere, ni debe, ocupar a policías cuidando eventos privados (por ejemplo el futbol).*SAN MIGUEL, EJEMPLOLa propuesta leonesa no es tan arriesgada como la que lanzó San Miguel de Allende, en la que se incluye el registro completo de sus elementos biométricos, la licencia por persona, pruebas de control de confianza una vez al año, y la facultad para aplicar pruebas antidoping de manera aleatoria. En el caso de León lo que está considerado tener un padrón de los elementos con el registro de biométricos.*CONSEJO CONSULTIVOUno de los aspectos que plantea la iniciativa ya aprobada en la Comisión de Seguridad y Gobierno, que comanda el síndico panista Christian Cruz, es la creación de un Consejo Consultivo para la Seguridad Privada, un organismos con autoridades y ciudadanos que pongan lupa a que el reglamento se cumpla.*PONER ORDENEl Síndico explica así: “Tenemos que regular con mayor número de elementos y mayor profesionalización la prestación de un servicio público, como es la seguridad, pero delegado en particulares. Las empresas deben estar respaldas y reglamentadas, y las personas que están prestando el servicio estaremos verificando que tengan seguridad social y un proceso de capacitación certificada”.***GUANAJUATO, MALGuanajuato es una de las 21 entidades de la República que es fecha que no tienen una Comisión Local de Búsqueda de Desaparecidos, lo cual es una obligación legal para todos los estados desde el 17 de abril del año pasado, según quedó establecido en la Ley General en materia de Desaparición. La organización social i (dh) eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C, recordó la omisión.*LEY DE VÍCTIMASEl activista leonés Raymundo Sandoval, cuestionó a la diputada local panista, Libia García, sobre la propuesta de campaña de una Ley de Víctimas para Guanajuato, y la leonesa, que está en su segundo periodo como legisladora, tuvo a bien responder que la habrán de presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones para enriquecerla con la consulta de los especialistas y organizaciones civiles.*EL EXHORTODesde octubre pasado la leonesa Malú Mícher presentó en el Senado un punto de acuerdo por el que exhortaron al Legislativo de Guanajuato a armonizar la ley local con la Ley General de Víctimas. Es fecha que ningún grupo y representación parlamentaria urge a poner el tema sobre la mesa. Ya es hora.Los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, firmaron un convenio de colaboración en materia de turismo en las instalaciones de la Feria Estatal de León.Yucatán es la primera entidad invitada a la Feria, tiene una muestra gastronómica, artesanal y cultural.Actualmente Guanajuato está más conectado con Yucatán, ya que desde noviembre del año pasado el Aeropuerto Internacional del Bajío cuenta con dos vuelos a la semana (ya van más de 5 mil viajeros).