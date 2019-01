El manto de la tragedia ensombrece de nuevo el ánimo del país. A diferencia de los temblores y otros desastres naturales, la explosión en Hidalgo tiene su origen en el delito. Primero en el de quienes perforaron el ducto, luego el de los habitantes que quisieron aprovechar la fuga provocada.Para las víctimas y sus familias no hay correspondencia entre la búsqueda de un pequeño beneficio en contraste con la pérdida de vidas. La tragedia también proviene de la ignorancia cuando no saben los pobladores de Tlahuelilpan que un chorro de gasolina es altamente inflamable; cuando desconocen que una pequeña fricción entre dos prendas sintéticas puede desatar un infierno donde hay miles de litros derramados y gases inflamables en la atmósfera. De haber sabido el riesgo que corrían, jamás hubieran tratado de aprovechar la “gasolina gratis”.La otra parte de la historia está en la herencia maldita que dejó el anterior Gobierno con la ruptura más grande del Estado de Derecho que hayamos registrado desde la Revolución. La enorme corrupción no es más que un síntoma de una enfermedad más grave:Hay quienes desean culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la tragedia y eso es un error.La explosión sólo pudo darse en un clima de violencia e impunidad generado por la indolencia de Enrique Peña Nieto. El más corrupto de los presidentes de México prefirió ausentarse de la realidad en medio de frivolidades; prefirió dejar “China libre” entre sus funcionarios, gobernadores y alcaldes. Permitió moches, fugas y contratos como los de Odebrecht sin mover un dedo. Facilitó el desfalco de muchos estados para beneficio de su partido, para ganancia de personajes como César Duarte, Humberto Moreira y muchos más que debieran estar bajo juicio. Peña Nieto también debería estar en la mira de la justicia y no ser “perdonado” por ocurrencias mesiánicas o acuerdos bajo la mesa.Esto tampoco es el deslinde de los graves errores cometidos por el actual Gobierno en un despliegue de ignorancia supina. Cuando alguien permanece sin saber algo aunque se le aclare una y otra vez que está en un error, puede tener consecuencias funestas como la destrucción del NAIM.El Director de Pemex no tiene la competencia para el puesto, lo mismo que la Secretaria de Energía. La improvisación de estos personajes cobra ya una cuenta larga para Guanajuato.Sabemos que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez les dio una revolcada en datos e información que ellos debieran dominar. Ante la angustia de sus gobernados, Diego investigó y se valió de expertos para comprender lo que sucedía; actuó con prudencia sin enfrentarse en seco a los errores del Presidente, como lo hizo Enrique Alfaro de Jalisco.La curva de aprendizaje de la llamada “Cuarta Transformación” nos está costando más de lo imaginado, particularmente al centro del país.Con absoluto respeto y admiración vemos el esfuerzo inmenso del Presidente por hacer frente a todos los problemas en todo momento, pero es preciso que administre su tiempo y su presencia. Un desgaste temprano en su trabajo puede tener también consecuencias graves para su salud y la de todo el país.(Continuará)