Ánimo que ya es lunes. Luego de la cancelación del presidente Andrés Manuel López Obrador por tierras leonesas -a causa del lamentable suceso en Hidalgo- son varias las cartas y peticiones del gremio empresarial local a la espera de conocer la fecha en que retome en su agenda su presencia por estas tierras.Una de ellas es la de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que preside José Arturo Sánchez Castellanos, el sábado 19 de enero, en este mismo diario de comunicación la gente del CCEL lanzó un desplegado para recibir al mandatario federal titulado con el #BastaAlDesabasto en el texto los empresarios reconocían la iniciativa tomada para acabar con el robo de combustible en México, pero no con las formas que desde hace un par de semanas vienen causando un impacto negativo a los sectores productivos del estado de Guanajuato: desde su producción, cadena de proveeduría, logística y la ausencia hasta en un 30% de sus empleados.En la carta redactada a López Obrador se puede leer lo siguiente: “Señor Presidente, los empresarios no somos fifís, ni mucho menos sus adversarios. Le pedimos que las políticas y acciones que se realicen en lo sucesivo por parte de su Gobierno, se implementen considerando su impacto y las afectaciones que podrían generar a México”.Aunado a la entrega de la carta, el plan de los empresarios es exponerle con cifras los problemas que ya suman cada uno de los sectores principales del estado, además de solicitarle su apoyo para la generación de incentivos fiscales que permitan al empresario e industrial “amortiguar” en los siguientes meses las pérdidas generadas por la escasez de gasolina por estos lares.Pero en la reunión no son los únicos que contemplaban acercarse al presidente. La industria del textil y vestir ya preparaba sus mejores argumentos, eligió a sus presidentes nacionales para que vinieran a León y en corto platicarán con López Obrador y juntos crear ideas que aportaran en bien de esta industria, de la cual en estados como Guanajuato genera un importante número de empleos, sobre todo al sur de la entidad y en Irapuato.Sin embargo, al final José Cohen, de la CANAINTEX y el presidente de la CANAIVE nacional, Víctor Rayek Mizrahi, tuvieron que cancelar su visita a León y esperar a conocer la nueva fecha.Otros más que tenían o mejor dicho siguen teniendo la intención de lograr un acercamiento con el presidente de México son los zapateros representados por Luis Gerardo González García, presidente de la CICEG y también de la CANAICAL.La carta a compartir, y que por ahora está guardada en las oficinas del organismo que representa a los zapateros en Guanajuato, se ha mantenido en total misterio en cuanto a su contenido, pero le podemos asegurar que su postura como sector no es generar más polarización, demostrar que la industria del calzado cuenta con un plan de transformación, un plan de desarrollo e internacionalización para aumentar la competitividad de un sector del que dependen directamente 220 familias.Una vez expuesta su idea, invitarán a López Obrador a sumarse, para que impulse acciones con los fabricantes, para que el objetivo sea el mismo: bienestar, empleos, oportunidades para los jóvenes e inclusión social.Pero, si la agenda de Obrador le permite estar en León antes del 31 de enero, será importante que los zapateros le solicitaran que la última etapa de la desgravación arancelaria que había sido pospuesta para el 31 de enero de este año sea ampliada, o en el mejor de los casos, cancelada.Pensar en que los aranceles máximos bajen un 20% sería perjudicial para una industria que con la puesta en marcha del TPP, vaya que se verá dañada con el inminente aumento de productos a México de origen asiático.¿Cuáles serían entonces las peticiones respecto a esta coyuntura? Una de ellas, la creación de un nuevo decreto o alguna otra acción legal que les permita mayor tranquilidad en el corto plazo.Pero los zapateros no nada más quieren ayuda y luego cruzarse de brazos. En su interior vienen creando nuevas armas para encarar la situación, una de ellas se llama Célula de Innovación Para el Desarrollo de la Industria.Es una idea en donde además de la CICEG, está inmersa la CONCAMIN y la academia representada por la UNAM y el IPN, además de fabricantes, proveedores e instituciones del cuero-calzado. En la célula, el equipo multidisciplinario diseñará estrategias para el desarrollo de la industria mexicana del calzado.Este modelo de integración les permitirá aprovechar el conocimiento de la investigación, fortalezas que surgen en las principales instituciones educativas del País.