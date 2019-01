El tuit era objetivo: “No merecían morir, pero eran ladrones, estaban robando.”R- Guauuu, mi Santias, mi perruna opinión es coincidente con ese tuit, cuando la gente muere, no se purifican sus actos, no es deseable ni justo morir por robar unos litros de gasolina, pero de que es robo ¡Lo es!S- Así lo veo perro, en ese tenor también considero, en mi opinión, al pillo de Rafa Moreno y a su cómplice esposa y ya encarrerados incluyo a los 43 vándalos de Ayotzinapa que nunca debieron morir, pero de que no eran estudiantes, ¡no lo eran!: ni estaban en clases, ni estudiando, ellos estaban en Chilpancingo para secuestrar camiones, en un reprobable acto de vandalismo y ojo: estar inscritos en una escuela no los convierte en estudiantes, y para completar el cuadro, sus “sufridos” padres no se opusieron a que delinquieran,… si es que de casualidad estaban enterados de donde andaban sus hijos.R- Auuu, coincido con tu comentario, aunque debe ser duro para los defensores del “pueblo bueno” enfrentar la verdad.S- Y peor para los familiares, correligionarios y cuates, el dolor los ciega y buscan justificar todo, desde el robo de gasolina hasta el secuestro de camiones, pasando por fraudes y trinquetes con actos de gobierno o el secuestro del partido para imponer de forma antidemocrática a la esposa.Por cierto, perro, no creo que sea nada difícil para los defensores del pueblo bueno, ver la realidad; lo que es verdaderamente difícil es que la acepten públicamente, ya que se les caería el teatrito del pueblo victimizado por la mafia del poder, así como el argumento de salvadores de la Patria.R- Grrr, cosa rara, mi Santias, vuelvo a coincidir contigo.S- Los que no coincidieron conmigo fueron los tuiteros y “bot´s” defensores del pueblo bueno, los que tuvieron a bien saludar a mi difunta mamacita llamándome de pasada inhumano, insensible y mil lindezas más que por respeto a nuestros amables lectores no repito… Ofensas, epítetos, maldiciones, algunas que no conocía, fueron parte de los reclamos de quienes consideran víctimas a quienes roban, defraudan, engañan o delinquen, si su perfil no es de gente “Fifí” En otras palabras, todo el que delinque, si no es miembro de la Mafia del poder, en automático es víctima de la Mafia del poder que los obliga a delinquir al quitarles las oportunidades de vida digna, dada la histórica y galopante corrupción que ha imperado.R- Auuu, con el riesgo de que te enojes, mi ínclito humano; yo creo que si hay una causa/efecto asociada a la corrupción, en la falta de oportunidades y la pobreza existente. Si nuestros gobernantes y la clase política, salvo honrosas excepciones, no hubieran sido tan “ratas”, la República hubiera podido invertir más recursos en educación y en la construcción de infraestructura para beneficio de los mexicanos, lo que habría generado más empleos, una mejor economía y como consecuencia: menos pobres.S- Acepto sin conceder, mi Rufo. Es probable que tengas razón, los miles de millones de pesos defraudaos al erario, sumado a la pendejez supina de quienes nos han gobernado, en mi opinión todos, más la ineficacia de un sistema de administración que privilegia a los cuates, compromisos de campaña y correligionarios de partido sobre las capacidades y perfiles adecuados para realizar una función o cubrir un puesto, nos han costado mucho… ¡Pero!, es una realidad de que México ha sido favorecido de muchas maneras y que a pesar de la clase política y gobernante, es un país donde la gente que trabaja y se prepara, progresa; ser pobre en México, está, en mi opinión, más asociado a la falta de esfuerzo personal y de interés en progresar a través del trabajo y el estudio; lo sé, no niego que quienes nacen en un entorno de alcoholismo o violencia intrafamiliar, tendrán que hacer un esfuerzo mayor o recibir ayuda (un empujón), como también sé que millones de mexicanos prefieren estirar la mano y pedir que otros, incluido “papá gobierno”, les resuelvan la vida… ¿No me crees?, nada más analiza el comportamiento de los cínicos que, quedando envueltos en llamas por robar combustible, ahora piden que el gobierno les indemnice… ¡De locos!, gente que debería estar en la cárcel si en México viviéramos en un estado de derecho, amenaza con sacar raja de los actos criminales de huachicoleros, dada la novatez e impericia de algunos funcionarios, que de entrada, no son responsables de que la gente fuera a robarse el combustible y tampoco de que este explotara ¡Vividores!, no víctimas, considero a quienes buscan lucrar después de delinquir, aprovechándose de un Presidente “buena onda” que deja de lado la justicia y todo lo quiere resolver con “consultas” para construir “SU” sueño de una República amorosa… Así de sencillo.Un saludo, una reflexiónEscritor y soñador