, generada por el desabasto de combustible que ha padecido en las últimas dos semanas.Esta cifra es la suma de lo reportado por las industrias del vestido, proveeduría, servicios, y transformación. Si bien la escasez tiene dos semanas, el importe de los daños se va actualizando día con día.La industria transformadora estima pérdidas por 456 millones de pesos, tras 12 días de desabasto de combustible en el estado.Este resultado se dio tras una encuesta realizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación León. La consulta fue contestada por 2 mil 200 empresas, explicó Roberto González Martínez, presidente de la representación de León. “Una semana más y los daños serían más altos”.El objetivo fue identificar la afectación en las compañías en las que destacan los temas operativos y económicos.González Martínez informó que los empresarios señalan implicaciones en ventas, pedidos y entrega de productos.El líder empresarial detalló que como sector, están de acuerdo en el combate al robo de combustible, sin embargo las medidas que se tomaron afectaron a las empresas.En el caso de la industria química un componte faltante puede detener inmediatamente la producción en una planta, explicó el representante de la Cámara.En dos semanas que lleva el desabasto de gasolina en el sur del estado el sector textil registró 5 millones en pérdidas.“Representa todo lo que estamos dejando de hacer en toda la cadena productiva”, expuso Fernando de la Vega, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Guanajuato.La cantidad de compradores foráneos que acuden a la zona comercial se redujo hasta en un 40%, aquellos que acostumbran a llegar en autobús continúan haciéndolo, pero algunos que se trasladan en sus vehículos dejaron de hacerlo.A esto se suma que enero es la temporada para resurtir la mercancía, lo que se está dejando de hacer porque los fabricantes no tienen como moverse; ventas y cobranza se ven afectadas con lo que se disminuye el dinero para seguir trabajando.El sector proveedor de Guanajuato reporta un promedio de 47 millones de pesos en pérdidas por la falta de combustible.A través de una encuesta realizada por la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex), los socios señalaron que el 95% registró merma en sus procesos productivos.Este daño se traduce en daños en lo económico, distribución de producto y suministro de materia prima, así lo expuso el Consejo Directivo del sector proveedor.Semanalmente el sector servicios pierde 10 millones de pesos, por el desabasto de combustible en León.Este es el resultado que arroja una encuesta realizada en laEntre los resultados un total de 40 empresarias señalaron que por semana estiman pérdidas por 250 mil pesos.El 35% lo percibe en insumos y proveeduría, seguido por la distribución que impacta al 25% de las consultadas. Al menos el 50% de las encuestadas señala que han tenido que realizar paros productivos.El impacto al sector automotriz no será inmediato considerando que el mercado está detenido, explicó Alfredo Arzola López, director del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto).La industria automotriz en la entidad no se ha visto afectada de manera directa, sin embargo las plantas han tenido que implementar medidas para continuar trabajando.Al menos 40 mil trabajadores tuvieron que modificar la manera de llegar al trabajo. Arzola López señaló que hay empresas que se apoyaron en los empleados para conseguir combustible y continuar dando servicio.El titular del Clautogto, detalló que recuperarse no será una solución a corto plazo, la medida para combatir el robo de combustible se salió de las manos.