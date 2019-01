David Faitelson y José Luis Higuera se dan con todo por las Chivas

Mi trabajo ==o “chamba”, como tú le llamas== es hacer periodismo. Lo he hecho, bien o mal, durante 35 años. Tú trabajo: ¿Cuál es? ¿Destruir una tradición llamada Chivas?

Y tú, la verdad, no me caes ni bien ni mal, simplemente no me caes. Es mi último comentario. No vale la pena. https://t.co/Bp5ADh6Bxj