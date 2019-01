Gudiño, pieza clave en el liderato de Chivas

Podrá no gustar el estilo del Guadalajara, la forma en la cual se consiguen resultados, pero el técnico José Saturnino Cardozo está seguro que van por el camino correcto al igual que la plantilla y para muestra, es que están como líderes en el Clausura 2019.



Chivas tras la victoria del pasado domingo ante Toluca, igualó una marca que tenía 42 años intacta, al ganar sus tres primeros encuentros del torneo sin recibir gol y ganando, lo cual pone también al arquero Raúl Gudiño, como una parte fundamental en este logro.



Fue en la campaña 1976-77 cuando los rojiblancos habían establecido lo ya mencionado, en aquella ocasión derrotó 1-0 al Toluca, para despachar luego a Leones Negros y Tecos, por mismo marcador, 2-0.



Gudiño compartió el logro con la plantilla, porque aseguró que el equipo trabaja con una lealtad impresionante para lograr objetivos y uno de ellos, es ser de las mejores defensas del campeonato, sino es que la menos goleada.



“Es un trabajo en conjunto desde los delanteros y los defensas, todos los medios. Mi trabajo es que no entre el balón y es un trabajo en conjunto, con desgaste en todas las líneas; agradezco el esfuerzo de todos mis compañeros”.



Además de lograr dejar atrás una racha de 42 años, Chivas también igualó lo hecho en el Apertura 2011, cuando se fueron al descanso empatados 0-0, ante el Atlante, los Jaguares y Pumas. De esos tres encuentros, ganó dos y empató uno.



Respecto a la jugada polémica, en la cual se anuló el gol de Enrique Triverio, el arquero señaló que fue cauto, no reclamó en primera instancia porque tiene como ley no meterse con lo que marquen los centrales, para no perjudicar a su equipo, pero luego de la controversia, esto le dijo al central.



“No reclamo por la seguridad del árbitro. Veo que (la pelota) corre por la línea y mi única reacción es sacarla. Yo solo voy a sacarla y estuvimos viendo tomas, se ve dudosa, pero se ve que no entra. Recuerdo que le dije al árbitro que le había faltado unos centímetros al balón para entrar complemente, le dije que se había quedado a muy poco y él concuerda conmigo, son jugadas de futbol y ahí uno se da cuenta que no se debe dar ningún balón por perdido. De inicio no reaccioné porque cuando marcan, ya es difícil, está marcado, por eso no dije nada hasta después”.



El arquero no se esperaba la reacción que tuvo el equipo tras la anotación ante el Toluca, de ir a festejar con él, lo cual siempre guardara en su corazón y les agradeció, así como los cantos que realizó la ación rojiblanca con su nombre.



“Fue muy emotivo, estoy muy agradecido con toda la afición, con mis compañeros y se nota esa unión que hay en el equipo. Se nota ese compañerismo, que en momentos difíciles todos estamos y ahora hay que transformarlo en positivo para que me dé fuerza, porque hay que seguir adelante”.



Alan Pulido recuerda que al momento de ir a festejar, le dijo: “es para tu bebé. En la semana había perdido a su bebé y nos pusimos de acuerdo Alexis y yo, independientemente de quién hiciera el gol, quedamos de ir a festejar con él. Esto es del equipo, la unión que hay y tiene que darle con fuerza y apoyo de todos nosotros”.