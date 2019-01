Les ofrecen 'huachicol' a los jugadores del León

2019-01-22 12:25:28 | REDACCIÓN | @superdeportivo

Acusan que presuntos huachicoleros ofertan bidones a los jugadores en el Nou Camp

Los Esmeraldas no han podido ganar en el Clausura 2019. Foto: MexSport



La crisis por gasolina en León afecta también a los jugadores de la Fiera, a quienes supuestamente les ofrecen huachicol (combustible robado).

Según la columna El Francotirador, publicada este martes por el diario Récord, los huchicoleros se acercan a los jugadores del León en el estacionamiento del estadio Nou Camp.

"Me cuentan que el ‘huachicoleo’ ha caído de perlas en algunas prácticas del equipo (ya sea al final o al principio) y algunas personas en la parte del estacionamiento (del estadio) han ofrecido tanques de gasolina a los jugadores para que no le ‘sufran’", publica Récord este martes.

Según la columna editorial, varios jugadores han comprado los bidones que les ofrecen, en medio de una escasez que afecta a prátcicamente todos los automovilistas de León.

"Varios no pudieron evitar la ‘tentación’ ante la ‘necesidad’ y compraron el combustible un poco más caro del precio normal, aunque claro que el ‘huachicol’ se mete toda la ganancia a sus bolsillos", se añade en la columna.