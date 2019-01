Otro escándalo en torno a los Patriots

Los escándalos y sospechas entorno a los Patriots de Nueva Inglaterra no terminan. Los aficionados no dejan pasar la oportunidad de señalar cualquier tipo de "ayuda" o "trampa" del equipo comandado por Tom Brady.



Después del pasado juego de la final de la Conferencia Americana contra los Chiefs de Kansas City, comenzaron las dudas del triunfo de Nueva Inglaterra y comenzaron a circular videos en los que uno de los oficiales tiene una charla con el veterano quarterback.



"Te cubro la espalda... Lo sabes", aseguran que fue lo que el referee le dijo a Brady en un tiempo muerto. En la siguiente jugada, la defensiva de los Chiefs llegó hasta el pasador de Patriots y lo hizo fallar, pero los oficios es marcaron un castigo en contra de Kansas City, lo que desató la polémica.



En otro video, se observa al ocial acercándose a la reunión de los Pats, para dar una palmada a uno de los jugadores del equipo.



Las sospechas siguen en torno a los Patriots de Nueva Inglaterra, y a los balones desinados, el espionaje, ahora se le suma, dicen los detractores, la ayuda de los oficiales que cuidan la "espalda" de Brady y compañía.

.@JumboHart & @MeganOBsports's stars of the AFC Championship, Slater talks Sunday's OT coin toss & once again, it's time to Beat LA. #EverythingWeGot on the Super Bowl-bound #Patriots, Right Now. pic.twitter.com/tkbE0tMSGI