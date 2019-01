Les urge un central

está cansado de tener la peor defensa del futbol mexicano en los torneos recientes y quiere reforzarse con el argentino, ex de América y actual jugador deSúper Deportivo puede confirmar queinició las negociaciones portiene en la mesa una oferta formal de la dirigencia mexicana, aunque no se reveló si laquiere un préstamo o una compra definitiva.es un zaguero central de 33 años, juega paradesde 2017 y enes recordado por sus cuatro años como jugador del donde militó entre 2014 y 2017 . En ese tiempo consiguió el título del Apertura 2014, bajo la dirección deestá urgido de un líder defensivo desde la salida deen 2014 y aunque ha fichado zagueros sudamericanos, ninguno ha podido darle solidez a una línea que ha permitido decenas de goles en los cuatro torneos recientes.Actualmente,cuenta con los centrales colombianos, además del mexicano. Al mismo tiempo, los Verdes esperan la recuperación de, quien no juega desde hace casi un año.