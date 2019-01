La lesión ahí, antes de ese maldito dedo chiquito del pie, el de los golpes en la equina de la base de la cama, el de la uña enterrada, el tierno y quizás, el que propina el efecto al golpeo de “tres dulces” (tres dedos, para los fresas).

¿adiós ilusión? ¿qué hará Nacho Ambriz?Tres fechas y el argentino demostró su magia, su calidad, su personalidad para agarrar la pelota y hacer algo diferente.por eso los defensas no hayan cómo frenarlo. Si bien es zurdísimo, no sabes para dónde irá; si te enganchará, si centrará o buscará un penal.y de pronto…El Clausura apenas toma forma, pero es inevitable poner la hipótesis sobre la mesa,Mi respuesta: no., de una que porta un hombre de 35 años.No obstanteUn tipo que tranquiliza, que contagia confianza y que, apenas vio que se burlaron de su afición, fue el primero en brincarle a los perros de la frontera. Un jugador así, no todos los equipos lo tienen, por algo Miguel Herrera lo quería de vuelta en el Ame.Pero es ahí en donde Nacho Ambriz deberá demostrar de qué está hecho, elegir al indicado, mover sus piezas como maestro y cubrir el hueco de Sambu con otras herramientas.La mala fortuna en lesiones continúa en el León, este torneo han visitado el área médica Pepe Macías, Ángel Mena, Yairo Moreno, Pedro Aquino, y los dos de gravedad, Osvaldo Rodríguez y ahora Rubens, sin olvidarnos del chequeo permanente a Nacho González. Dicho problema,obliga a la directiva a actuar, a no dejarle todo a su técnico.Pero qué creen, ya parece muy tarde.absorben jornada tras jornada. Ambriz quiere a un delantero más, porque sabe que su plantilla es corta y que con lo que hay, tendrá que hacer magia para lograr su Top 6, prometido en la pretemporada.Qué mala pata del Verdiblanco en el aniversario de su casa. Y es que, por el espectáculo que regala,Su baja por cuatro o hasta ocho partidos, traerá consecuencias para todos, para el DT, para los que lo suplan y para los que ya se entendían con él.Ok, sí,PD: ¿Soy al único que no le gustó Roma?