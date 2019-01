6 sencillos consejos para aumentar tus ventas en fechas post-navideñas

Luego de una fecha de bonanza para los negocios y comercios, enero se muestra como un mes flojo para las ventas. Ello porque generalmente la gente inicia el año con una mentalidad de austeridad tras los excesos navideños. Ante ello la pregunta es ¿Qué estrategia seguir para contrarrestar este pensamiento y aumentar las ventas?El descenso en las ventas es algo natural dentro de los primeros dos meses del año. Ante ello se deben tomar algunas medidas para impulsar el consumo al interior de nuestro negocio y aumentar las ventas. A continuación, te detallamos los pasos a seguir en esta estrategia:El primer consejo tiene que ver conpara encontrar la mercancía que necesitas vender, ya sea porque es de temporada o bien porque se trata de perecederos. Una vez que sepas que productos tienes que sacar inmediatamente revisa aquella que puedas comenzar a vender porque son productos de la siguiente temporada y que puedas ofrecer como novedades y lanzamientos.Existen diferentes tipos de ofertas que, desde productos rebajados, 2×1, mercancía gratuita y descuentos.También puedes hacer promociones con sentido social por ejemplo donar cierto porcentaje de la compra a una causa como una organización benéfica local. Aprovecha el sentimiento que ha dejado la Navidad y súmate a una causa social.Para aumentar tus ventas debes hacer publicidad. Determina cuál es el medio más adecuado para que tus clientes potenciales sepan de las promociones de temporada que tienes. Puede ser publicidad online a través de redes sociales o bien tradicional con folletos que distribuyas cerca del área de tu local.La idea centralLa revisión de tu stock te ayudará a saber que productos tienes para ofrecer. Por ejemplo, aquellos productos perecederos gourmet, investiga quien de tus clientes actuales suele comprarlos y lanza un e-mail marketing personalizado.Si tienes cliente que son muy susceptibles a los descuentos, de esta manera se sentirá más atraído hacia tu tienda. Si eres una tienda de ropa y tienes productos talla chica, identifica quien de tus compradores es de esa talla y personaliza un correo con estos productos.A la par de mostrar los productos de esta temporada, haz lanzamientos de nuevos productos. Esto funciona muy bien en productos de moda como ropa y accesorios, pero no es exclusiva, por ejemploSi, a pesar de que las fechas navideñas han pasado, puedes aprovechar el momento, pues mucha gente inicia el año pensando en cumplir los propósitos que se han planteado. Por ejemplo una mejor salud, renovar su estilo, aprender un idioma o capacitarse, bajar de peso, etcétera. Si tu producto se presta para elloComo verás, no necesitas invertir mucho para aumentar las ventas en estos meses que son críticos, pero si de un orden y conocer a tus clientes. No dejes pasar más tiempo y comienza tu estrategia.