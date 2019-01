Beneficios del ejercicio en el emprendedor

Disminuye el estrés y depresión

Aumenta el flujo de oxigeno

Mejora tu estado de animo

Mejora la autoestima

Previene enfermedades crónicas

Si dentro de tu lista de propósitos ejercitarte forma parte de uno de tus puntos, vamos a felicitarte. El ejercicio no debe ser una moda, sino parte de un estilo de vida, sobre todo si eres emprendedor.En muchas ocasiones, dentro de la lista de prioridades del emprendedor, hacer ejercicio ocupa uno de los escaños más bajos, pues no tienen en cuenta los múltiples beneficios que trae aparejado con el ser emprendedor.Por este motivo vamos a contarte algunos de los beneficios que tiene para tu salud y tu vida tomar el ejercicio un poquito más en serio:Diversos estudios señalan que tanto los ejecutivos como los emprendedores son el colectivo que más estrés sufre por la pesada carga de trabajo que soportan así como las largas y extenuantes jornadas a las que se ven expuestos.Con el estrés viene además una serie de problemas de salud tanto mentales como físicos.El ejercicio mejora tu capacidad cognitiva, de concentración y otras habilidades mentales como la creatividad, ya que aumenta el flujo de oxígeno permitiendo además estar alerta y tener una mayor capacidad de aprendizaje.Al practicar de forma regular algún deporte se liberan endorfinas. Estas hormonas se producen en la glándula hipófisis generando un nivel placentero ayudando a que tu estado de ánimo mejore.Los especialistas como psicólogos señalan que el tiempo recomendado para una actividad deportiva es de entre 3 y 5 días a la semana, con una duración que va de los 20 minutos a la hora.Combinado con una buena alimentación, el ejercicio puede ayudarte a mejorar tu apariencia física, a tener buena condición y rendimiento físico. Con ello tu imagen física se ve beneficiada, mejorando significativamente tu autoestima y autoconfianza.Tu sistema inmune se ve altamente beneficiado con el ejercicio aumentando tus defensas. El ejercicio además baja los niveles de colesterol malo, ayuda a mantener mejor la presión y disminuye el nivel de azúcar en la sangre.Ahora que lo sabes, deja de lado los pretextos y ejercítate. No tienes que comprar la membresía más completa en un gimnasio, bastará con que pienses que tipo de ejercicio te gustaría practicar, tienes muchas opciones desde las más tradicionales como caminar o trotar hasta las de moda como el boxeo o el crossfit o actividades en grupo o individuales.