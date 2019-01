Finanzas personales para emprendedores

Es vital que los emprendedores sepan sobre finanzas personales y no solo en lo que se refiere a las empresariales. Lo anterior con el fin de ser cauteloso con los recursos que tienen y para que sean capaces de cuidar y tomar las mejores decisiones en ese sentido para su negocio.Muchos emprendedores no saben como llevar un balance entre sus finanzas personales y las de la empresa. En ese camino cometen muchos errores. A continuación, te damos algunos tips para que no descalabres tus finanzas.Muchos emprendedores cometen el error de no pagarse un salario por el trabajo realizado. Además del sueldo considera tus prestaciones gastos médicos, vacaciones, aguinaldo, fondo de ahorro para el retiro, entre otros. Así se evita estar pellizcando los ingresos del negocio sin perder el control y llevar un registro.Este es uno de los tips más primordiales de las finanzas personales. El consejo es ser disciplinado con las deudas. Los especialistas señalan que las deudas nunca deben superar el 30% de tus ingresos.Al contratar un crédito verifica criterios como la tasa de interés, el plazo, si se trata de una tasa fija o variable entre otros, al momento de contratar un financiamiento.Además paga de manera puntual. Considera que un mal historial crediticio no solo te afecta a ti al momento de querer contratar un financiamiento, sino a tu empresa pues además de revisar el historial de tu negocio revisarán el tuyo.Procura ahorrar al menos el 20% de tus ingresos. Es recomendable que también pienses en un ahorro para emergencias personales. De esta manera en caso de un imprevisto no tenga que recurrir a los ingresos del negocio y desbalancearlo.Dentro de las finanzas personales se plantea el llevar una planeación mensual sobre los gastos que debes solventar mes a mes, así como las futuras compras que debas realizar. De esta manera podrás mantener a raya tus gastos y llevar un mejor control sobre ellos.Uno de los consejos más importantes es que tomes en tus manos y le des la importancia correcta a la prevención. Esto implica contratar los seguros adecuados para hacerle frente a las catástrofes y siniestros que se pudieran presentar. De la misma manera en la que debes proteger tu negocio al tener invertido una parte importante de tu patrimonio.