Implementa el servicio de entrega a domicilio

El servicio de entrega a domicilio es uno de los aspectos más apreciados por los clientes, aun cuando vendas o no en línea, seas un pequeño negocio como un restaurante o una empresa mediana como una fábrica de muebles. Un servicio bien elaborado contribuirá a mejorar la relación con ellos, aumentar su satisfacción y generar un valor para tu negocio.Si en tu negocio ofreces el servicio de entrega a domicilio o estás pensando en implementarlo debes tener ciertas consideraciones que te permitan hacer una entrega perfecta y de excelencia.Primero que nada, debes saber que los clientes ven en el servicio de entrega a domicilio una ventaja solo cuando esta les permite recibir en la comodidad de su domicilio su compra siempre que cumpla con su expectativa.Por ello, algunos aspectos que debes saber son:Hay productos que se prestan más para implementar el servicio de entrega a domicilio, por ejemplo un restaurante, una tienda de abarrotes e incluso una tienda de muebles, no así otros que son más complejos. Piensa en el tipo de negocio que tienes y si es factible establecer las entregas por esta vía.Considera los tiempos que te llevará preparar la orden y llegar al domicilio de tu cliente. Es preciso que calcules el lapso para que el producto llegue en optimas condiciones, en el menor tiempo y de acuerdo con lo que hayas pactado con ellos.El embalaje implica todas las operaciones de logística que garantizan que el producto llegue en perfecto estado. Debes pensar en el trayecto que tomará desde el local hasta el usuario final y los contratiempos que podrían surgir en el camino.Toma en cuenta el tipo de producto que es, el transporte más adecuado y el tiempo del envío.Limita la zona de entrega a un radio de operación en el cuál puedas entregar sin problemas. Procura llegar al mayor número de personas pero sin que esto suponga una complicación.Pero, si estás por iniciar con las entregas a domicilio trata de no abarcar mucho para ir probando como manejas el servicio y así poco a poco irlo aumentando.Toma en cuenta si eres capaz de absorber el costo de la entrega a domicilio, lo incluyes en el precio u optas por hacer un cobro adicional por la entrega.Analiza que es lo más conveniente para tu negocio, si hacer las entregas tu mismo o llevarlas a través de un servicio subcontratado.Esto dependerá del tipo de producto que envíes y los costos que te represente. Por ejemplo, para un restaurante o incluso una tienda de abarrotes puede ser más fácil implementar la entrega ellos mismos, pero hay otras más complejas que por las distancias y los productos deban ser entregados por un tercero.