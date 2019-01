Identificar cuerpos recuperados en Tlahuelilpan tardaría más de 6 meses: procurador

Las pruebas para identificar 53 restos humanos que fueron recuperados en la zona cero del incendio en la fuga clandestina del pasado viernes en San Primitivo, tardarían más de seis meses en concluirse, informó Raúl Arroyo González, procurador de Justicia de Hidalgo.



La tarde del martes los restos fueron trasladados desde la Funeraria El Ángel, en Tula, y llevados a la capital hidalguense para comenzar los trabajos de identificación.



Al respecto, el titular de la procuraduría comentó que las pruebas son largas y aún no tiene un estimado de cuánto tardarán, pero dijo que es poco probable que estén listas antes de seis meses.



De acuerdo con el último corte de información, hasta la tarde del martes tenían 69 carpetas de investigación iniciadas por personas desaparecidas; además, han tomado 62 muestras de ADN y cuentan con 53 restos no identificados.



Sin embargo, Arroyo González comentó que las cifras pueden modificarse y que durante el proceso podrían enfrentar dificultades como cuerpos que no coincidan con las muestras derivado de que sus familiares no se realizaron las pruebas de ADN por distintas razones.



Por último, informó que debido a las condiciones de algunos restos, es probable que algunas muestras sean enviadas al extranjero, situación que podría alargar el proceso.