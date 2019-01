Arremete otra vez Enrique Alfaro contra gobierno federal por incumplir con abasto de combustible

AMLO LO ACUSA DE POLEMIZAR



"Desde el primer día de esta situación, nuestro gobierno ha manifestado la voluntad de colaborar con las autoridades federales y combatir este problema juntos. Ayudamos a reforzar la seguridad de las pipas y garantizamos su entrada a la ciudad, estamos colaborando en la protección y vigilancia de los ductos, reforzamos el patrullaje en los centros de distribución y los operativos para combatir a los huachicoleros", recordó Alfaro en sus redes sociales y señaló que a pesar de ello Pemex y el gobierno federal, no han compartido información precisa que sirva para tomar las decisiones necesarias.



"No es hacer polémica explicar que la situación de desabasto de combustible en Jalisco es cada día más compleja, pero sí es muy preocupante que el Área Metropolitana de Guadalajara recibe apenas el 40% del combustible diario que requiere. Es preocupante, por ejemplo, que Zapopan tiene abiertas y de forma intermitente únicamente el 4% de las gasolineras; es preocupante que en Tonalá solo tengan abiertas el 8% y en Guadalajara solo el 10%; que Zapotlanejo cuente únicamente con dos gasolineras dando servicio una vez al día. Son alarmantes las filas de cientos y cientos de autos esperando a tener suerte de acceder a unos cuantos litros de gasolina", insistió.

Lo que les voy decir no es en ánimo de confrontación ni de pleito con el Gobierno Federal. Tengo el hábito de hablar de frente y con argumentos; defender los intereses de Jalisco es parte de mi trabajo y no busco polemizar como lo declaró esta mañana el presidente López Obrador. pic.twitter.com/Zn9BlLjwdS — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 22, 2019

COMIENZA A ESCASEAR GAS LP Y DIÉSEL

Hemos cumplido con todas las peticiones que nos han hecho, pero si el Gob. Fed. no asume su responsabilidad y genera certezas a los jaliscienses, tomaremos medidas de prevención de mayor escala para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes en Jalisco y el país. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 22, 2019



"Hemos cumplido con todas y cada una de las peticiones que nos han hecho, pero si el Gobierno Federal no asume su responsabilidad y genera certezas a los jaliscienses, en cuestión de días tendremos que tomar medidas de prevención de mayor escala para contener las afectaciones de esta crisis sin precedentes en Jalisco y el país", concluyó sin explicar en qué consistirían esas medidas.

De nueva cuenta,en la entidad y afirmó que si el asunto no se resuelve pronto,Este lunes, en Puerto Vallarta, el mandatario se quejaba de que Pemex no había cumplido con el compromiso adquirido apenas la semana pasada, porquea través del ducto Salamanca- Guadalajara.Esta mañana, el presidentedurante su conferencia de prensa, señaló queAnte esto, el gobernador de Jalisco escribió en sus redes sociales que su "ánimo" no es el de confrontar ni pelearse con el gobierno federal sino simplemente "hablar de frente y con argumentos".Así, aseguró que el problema demientras que en otros lugares, como lao Puebla, donde no ha faltado el combustible un solo día a pesar de ser identificado como uno de los estados con mayor índice de robo de hidrocarburos y ductos perforados.aseguró que más de la mitad de los municipios de Jalisco padecen desabasto de gasolina y ya hay reportes de queen algunas regiones del estado, principalmente en los municipios de la costa cercanos a Puerto Vallarta y algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.