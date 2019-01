Le roban tres veces, denuncia y lo matan

@pgjdf_cdmx @paty_ortizc Parece que los delitos van al alza en la alcaldía @alamagdalenac ontreras. Hace unos meses robaron la parroquia del Divino Rostro. Ahora me tocó a mí.

Finalmente, me trataron bien en el MP, pero al principio dos policías se tomaron atribuciones que creo no les corresponden y me dijeron que tenía que regresar a las 9:00am (eran las 7:00am). Creo que deben aclarar a esos policías sus obligaciones.