Acusa ¡Odebrecht! a red de corruptos

"Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados", dice el escrito, fechado el 3 de diciembre.

Denuncia acciones del Gobierno

Señalados por Odebrecht

La firma brasileña que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos ahoraEn una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, deque denunció y de los cuales sólo en México no ha habido sancionados.La queja de Odebrecht fue presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado del gigante constructor brasileño.La empresa manifiesta que, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha tenido la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos.Pero, indica, las autoridades mexicanas lo que han hecho esde cohecho.Con lo anterior, afirma,, pues las hacen responsables mediante diversas declaraciones y comunicados de prensa en medios oficiales.Atribuyó a esa estrategia gubernamental que la PGR removiera de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a Santiago Nieto y que se impida el acceso a versiones públicas de la investigación, pese a lo ordenado por el INAI.Y, además, que se dilate la resolución de la investigación, a pesar de que el exprocurador Raúl Cervantes dijo que ya estaba concluida.Otros de los funcionarios señalados por Odebrecht en esta supuesta andanada en su contra son, exdirectores de Pemex, y el extitular de Pemex Transformación,Entre las acusaciones directas afirma que la Función Pública, entonces a cargo de Arely Gómez, lay que Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo.De acuerdo con la queja,, usó pruebas ilícitas, le sancionó sin tener facultades, le impuso dobles multas y no citó testigos de descargo.La constructora asegura que buena parte de las presuntas anomalías que le imputa la Contraloría Federal en realidad se trata de actos autorizados por miembros del Consejo de Administración de Pemex, a los cuales no se les ha investigado.