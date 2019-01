Corre el tiempo y el 'Plan B' del Brexit tampoco funciona

El 'obstáculo' en Irlanda

Las intenciones de los pro-Brexit

La opción de otro referéndum

La primera ministra Theresa May presentó su versión remendada de un acuerdo para la salida británica de la Unión Europea, el que fue. Los parlamentarios británicos tienen ideas muy distintas.Tras el rotundo rechazo que sufrió el acuerdo logrado por el gobierno británico y la UE, May mantuvo conversaciones con políticos oficialistas y opositores y elaboró unMay dijo a la Cámara de los Comunes el lunes que buscaba el apoyo para su acuerdo después que la UE aceptó cambios a una contenciosa medida sobre la frontera en Irlanda.La UE insiste que no renegociará el acuerdo. La oposición dice que la magnitud de la derrota de May la semana pasada -432 votos contra 202- demuestra quepara tener alguna esperanza de que lo aprueben.Pero el Parlamento está profundamente dividido. Los legisladores pro-Brexit quieren eliminar la “salvaguarda” irlandesa, unapara asegurar que, miembro de la UE. Los europeístas quieren que May deje de insistir en abandonar el mercado único y la unión aduanera.En medio del impasse, lo que escasea es el tiempo.Haya acuerdo o no,. El impasse político podría llevar a una salida sin acuerdo, lo que podría significar la imposición de aranceles sobre bienes trasladados entre Gran Bretaña y la UE, atolladeros en los puertos y escasez de bienes esenciales.May dice que la única manera de evitarlo es aprobar su acuerdo, pero los legisladores intentan frenar el reloj.Los partidarios del “Brexit blando”, que, planean introducir enmiendas en el próximo debate para tratar de excluir un Brexit sin acuerdo, demorar la salida y presentar planes alternativos.Una propuesta de enmienda, con apoyo de ambos partidos, daría a May un plazo hasta el 26 de febrero para obtener la aprobación de un plan, caso contrario se demoraría el Brexit y el Parlamento se haría cargo del proceso.Una enmienda aprobada no sería legalmente vinculante, pero al gobierno le resultaría difícil ignorar una expresión de la voluntad del Parlamento.Una campaña con apoyo creciente sostiene que el Brexit se ha vuelto tan divisivo, complicado y empantanado que los políticos no pueden resolverlo, y que la única solución es, que según ella “socavaría la fe en nuestra democracia”. Pero otros dicen que es la única salida.