"Han aparecido dificultades técnicas en el entubado del pozo tras superar los 40 metros de profundidad. Los tubos no sobrepasan esa cota." explicaron los rescatistas

"Es muy angustiante. Lo que quiere la gente es que salga cuanto antes mejor y se acabe ya este tormento", contó el empresario Juan Manuel Medina.

Tras pasar nueve días en un pozo en la sierra de Tonalán, Andalcucía, España, el rescate de Julen de dos años de edad, se complica al grado de retrasar el sacar al niño del pozo con más de cien metros de profundidad.Las autoridades esperaban llegar entre el martes y miércoles al lugar donde se encuentra el menor; pero el rescate se ha complicado debido a que los tubos diseñados para asegurar el túnel por el que los especialistas mineros deben cavar para llegar hasta el angosto pozo, no encajan, por lo que las máquinas excavadoras deberán perforar otra vez el terreno dejando una mayor apertura.La estrechez del pozo es lo que no ha permitido que puedan sacar al menor, del que no se tienen señales de vida desde el día del accidente.No sólo es lo pequeño del diámetro que impide el paso de rescatistas, sino que también, un tapón de piedras y tierra a 70 metros, no les permitió bajar una sonda con una cámara hasta el punto donde creen pueda estar el niño.El sábado se empezó a perforar un túnel vertical que se terminó de hacer hasta el día siguiente debido a la dureza del terrenoEl día de ayer por la noche, consiguieron llegar a la altura donde se cree pueda estar el niño, y el día de hoy a mediodía, se tenía contemplado que el equipo de rescate minero empezaran a cavar en horizontal con pico y pala los cuatro metros que separal el túnel del pozo.Antes tenían que asegurar el hoyo perforado, fue ahí donde todo empezó a complicarse.Esto les deja la única oprción de rellenar el pozo con tierra fina y volver a perforar con un engrosamiento mayor.Una vez terminen con esa acción, procederán con la colocación de tubos, para dar paso a los mineros que esperan tardar 24 horas en llegar hasta el pozo.Las personas que se encuentran en el lugar, no han perdido la fe en que el menor aún esté con vida; pero también conforme se alarga la espera del rescate, aumenta la agustia en el pueblo de Totalán, en el que los aproximadamente 700 habitantes piden ayudar en lo que sea posible con las tareas de rescate.

