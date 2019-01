Empujan Corredor Central

***DIEGO, A PREOCUPARSELuego de dos meses (octubre y noviembre) de registrar una reducción en las víctimas de homicidios dolosos en el estado (al compararlo con septiembre, el peor mes con 334), el gobernador Diego Sinhue Rodríguez debe estar preocupado porque diciembre cerró con ¡¡302!!, el segundo mes más violento.*¿Y EL GOLPE DE TIMÓN?El saldo de la violencia en el 2018 es de espanto, y la del último trimestre del año nada diferente. El ‘golpe de timón’ todavía no se nota, Diego y sus funcionarios repetidores (Procurador y Secretario de Seguridad), la Federación y los Municipios, tienen una exigencia inmediata de resultados.*INTELIGENCIA ANTICRIMENEntre los proyectos que Diego prometió en campaña para atacar lo que más duele al crimen organizado, que son los recursos para operar, está la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Trascendió que -en lo corto- el ‘Góber’ reveló a empresarios que ya la tiene lista para entrar pronto en funciones.***PRI A HÉCTOREn el Comité Municipal del PRI retomaron ayer las conferencias de prensa y el tema fue un llamado al alcalde panista de León, Héctor López, a que se ‘ponga las pilas’ en gestionar recursos federales para los proyectos de infraestructura que tanto demanda la ciudad, y no dependa sólo del Gobierno Estatal.*PROYECTOS ATORADOSLe criticaron que espere a la visita del Presidente de la República, que por la tragedia de Hidalgo debió cancelarse el sábado pasado, para exponerle la necesidad de recursos para proyectos como el de la Vía Rápida Bicentenario, para la cual este año no hay recurso Federal, y no se sabe de Estatal, para continuar con puentes vehiculares como los de Morelos-Téllez Cruces y Morelos-Hilario Medina.*EL QUE NO HABLAEl dirigente local del PRI, Denny Méndez, acusó que casi no hay obra Federal en León y el Alcalde tiene que tocar puertas donde sea necesario: “Eso es falta de trabajo. El que no habla Dios no lo oye”.*INFRAESTRUCTURA, URGELo cierto es que los grandes proyectos del sexenio ‘peñista’ en León ya se terminaron (con notables retrasos) como el distribuidor vial Benito Juárez, la conexión de la autopista León-Salamanca con el bulevar Timoteo Lozano y Delta, y el nuevo Hospital General #58 del IMSS. El gobierno de López Obrador ya anunció una fuerte inversión en programas sociales, pero urge más en infraestructura.*CITY MANAGEREn donde el tricolor todavía no define una postura si respaldan o no es en la figura del ‘Administrador de Ciudad’, cuyo proyecto está elaborando el exsecretario de Obra Pública Estatal, Arturo Durán.*PERFILES RECICLADOSMientras Denny cuestionó la necesidad de ese cargo, la exregidora y secretaria general del Comité, Norma Zúñiga, dijo que no era una mala idea, que bienvenido siempre y cuando se precisen funciones, aunque, eso sí, no le parece eso de reciclar siempre a los mismos perfiles de los gobiernos panistas.*ABRIR CONVOCATORIAEl regidor Alfonso Orozco coincidió que puede servir, pero lo mejor sería abrir una convocatoria para elegir un perfil técnico, con experiencia en administración pública y sin ningún vínculo partidista.*INDEMNIZACIONES YAEl PRI demandó al Gobierno Municipal presionar a que se liquiden las indemnizaciones a los deudos de los once fallecidos en el trágico accidente de transporte público del pasado 29 de diciembre. Poncho y Norma acusaron que en ese servicio se ‘baila al son’ de los concesionarios y no de los ciudadanos.***SERVICIO GARANTIZADOPara tranquilidad de los ciudadanos ante la crisis de desabasto de gasolina, el Municipio tiene garantizado un trato preferencial para patrullas de Policía y Tránsito. Dos veces al día la empresa que les presta el servicio de suministro (Edenred, a la que ayer se le asignó un nuevo contrato para 2019) les avisa a qué estaciones pueden acudir. Con el resto de las unidades los funcionarios deben hacer fila.***ELÍAS A LA UGEl exdirector de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de León en el anterior trienio, Elías Lira Mares, a quien le dieron las gracias al inicio de la “nueva” Administración 2015-2018, ayer fue presentado como Jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad de Guanajuato.Representantes del sector público y privado de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, se reunieron en el vecino San Luis para trabajar en la priorización de los proyectos que se pretenden impulsar con la iniciativa que tomó Coparmex Nacional del llamado ‘Corredor Central’.Ahí estuvieron el dirigente de Coparmex Zona Metropolitana León, Jorge Ramírez; el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Mauricio Usabiaga; así como el presidente y el director general del Instituto de Planeación de Guanajuato (Iplaneg), Eduardo Sojo y Enrique Ayala, respectivamente.