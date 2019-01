La industria musical está plagada de mitos que han permeado en la consciencia colectiva y esta colaboración la dedicaremos a desmentir algunos de los más populares.



Todos conocemos el sistema de certificación discográfica en el que se entregan a los artista discos de oro, plata, platino y hasta diamante, en función a las ventas de sus álbumes; la certificación más alta es el Disco de Diamante, entregado al alcanzar 300 mil copias en México, 3 millones en Reino Unido o 10 millones en Estados Unidos. Pero dicen por ahí que además existe un Disco de Uranio, entregado únicamente a aquellos que han alcanzado 50 millones de copias y que solamente lo tienen Michael Jackson por Thriller, AC/DC por Back in Black, Queen por Greatest Hits y Pink Floyd por The Dark Side of the Moon. Esto es falso, el Disco de Uranio efectivamente existe, pero solamente fue un reconocimiento especial al cantante español Raphael por parte de su disquera, esto en conmemoración del total de ventas en toda su carrera y, por tanto, es el único que existe y está en un museo. Además, aunque fuera verdad, los únicos artistas que han superado 50 millones de copias vendidas por un solo álbum son Michel Jackson y AC/DC.



Otra creencia bastante común en torno a la música es que algunos artistas, sobre todo de rock y pop, dejan mensajes subliminales que se escuchan al tocar las pistas al revés. En la industria, a esta técnica se le conoce como backmasking y se trata de un proceso premeditado, que pese a lo que se pueda pensar, es bastante notorio al tocar las canciones al derecho, ya que resulta en un ruido ininteligible. Ahora, cualquier canción tocada a la inversa resultará en una serie de sílabas aleatorias que con un poco de suerte e imaginación, podría sonar a palabras conocidas y ser interpretadas como plazca, del mismo modo que le encontramos formas familiares a las nubes. Si bien es cierto que muchos músicos han grabado deliberadamente mensajes invertidos en sus canciones, ya sea para evitar la censura, hacer declaraciones artísticas o sociales, o simplemente por diversión; en la mayoría de los casos más sonados, los supuestos mensajes ocultos son solo producto de la ociosidad de los fans.



David Bowie acaba de ser nombrado el artista más importante del Siglo XX, y aún así, todavía muchos creen que sus ojos eran de distintos colores, una característica conocida como policromía. La realidad es que la peculiar apariencia de su mirada se debía a un trastorno denominado anisocoria, es decir, sus pupilas eran de diferentes tamaños. Sin embargo, Bowie no nació así, la condición de sus ojos se debía a que en 1962, a los 15 años, David tuvo una riña con su amigo George Underwood por una chica llamada Carol; Underwood le dio un puñetazo en el ojo a Bowie provocando que su pupila izquierda se quedara permanentemente dilatada.



Estoy seguro que has escuchado que Ozzy Osbourne solía arrancarle cabeza a murciélagos con sus propios dientes durante los conciertos de Black Sabbath; pues este rumor está fundamentado en una anécdota real, resulta que en pleno concierto, un espectador lanzó un murciélago vivo al escenario, Ozzy, creyendo que se trataba de un juguete de plástico, le mordió la cabeza; de inmediato se dio cuenta de su error y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital para asegurarse que no hubiera sido contagiado de rabia. No lo volvió a hacer.



Por último, hablemos de una de las figuras más polémicas de nuestros tiempos, me refiero a Marilyn Manson, quien ha forjado su carrera en torno a usa serie de rumores y creencias que sólo han servido para fortalecer su controvertida imagen. Que si se quitó dos costillas (como Thalía, pero con otros fines), que si es adorador de fuerzas oscuras, que si tiene un ojo de gato, todo falso. Pero el mito que más perdura es aquel que asegura que Manson, cuando era niño, interpretaba a Paul Pfeiffer en la serie Los Años Maravillosos. Esto también es mentira, ya quien interpretó a dicho personaje es el actor Josh Saviano, mientras que el nombre de pila de Marilyn Manson es Brian Hugh Warner, evidentemente se trata de dos personas completamente diferentes.



Y como estos, hay una infinidad de otros mitos relacionados con la música, ¿Recuerdas alguno?

