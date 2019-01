Continúa tragedia en Tlahuelilpan: siguen 59 cuerpos sin identificar

Van por perfil genético. proceso lento



"La siguiente semana los vamos a mover (los cuerpos) al centro forense en Pachuca y a partir de ahí vamos a decir cómo los vamos a canalizar y analizar. Lo más importante es que abramos las carpetas de todos, que contemos con las carpetas de las personas que se están buscando y que sus familias estén informados de todo lo que vamos a ir haciendo" comentó.

En la tarde del domingo, otro barrido en la zona del desastre

Del siniestro que ocurrió la tarde del viernes en la comunidad de, aún existen, estos serán trasladados la próxima semana al, en la capital.Ahí se analizarán los tipos de estudios que cada cuerpo requiere para poder serya que algunos están calcinados mientras que otros están incinerados., comentó que una vez que se tengan lasse procederá a determinar unde los cuerpos y de ahí conformarán, sin embargo, mencionó que es un proceso lento.Elafirmó que la movilización de los cuerpos tardará unos días hasta que se determina cómo se moverán, en qué se moverán y cuál será la ruta de traslado que se va a seguir, todo con una cadena de custodia como lo marca la ley ya que "no son objetos, sino restos humanos".Comentó que por eso es importante conformar todas las carpetas de investigación y que los familiares se realicen laspara que una vez que se tengan los resultados se lleven a cabo estudios en las instalaciones de la procuraduría.Remarcó que, por las condiciones de los restos algunas pruebas no se podrán realizar en el estado, sino que se solicitará apoyo de, de la Nación o inclusode América y de ser necesario también se contempla la opción de ir a, pero como último recurso.El procurador informó que, por petición de los familiares,por la zona del incendio, esto ya que las personas aún tenían esperanza de encontrar restos humanos.Sin embargo,dijo que lo único que encontraron fueron objetos que probablemente pudieron llegar ahí después del siniestro ya que se ubicó una credencial y por el tipo de material es prácticamente imposible que se mantuviera en un estado intacto en caso de haber estado durante el incendio.Finalmente, remarcó que si alguien más lo solicita, podrían ir de nuevo a la zona del incendio ya que lo que se quiere es que los familiares tengan certeza de que else hizo por personal especializado y certificado internacionalmente.Lo anterior lo declaró durante su visita alen donde las personas tiene que acudir a levantar sus carpetas.