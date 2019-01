El 30 de enero se cumplen 50 años queofreció su último concierto, y para conmemorarlo elgestionó un espectáculo cargo del ensambleFue en a Calzada de las Artes del Forum Cultural Guanajuato donde se presentó el grupo integrado por músicos mexicanos y rusos radicados en MéxicoBajo el título “”, el concierto transcurrió durante 70 minutos con la interpretación de los temas grabados para disco del mismo nombre.La pirotecnia lanzada desde las instalaciones de la Feria de León, adornó el escenario que ya brillaba con la agrupación integrada por dos violines, viola, chelo, contrabajo, piano y batería.“Paul McCartney solía escribir la música antes que las letras de las canciones, pero en1963 decidió irse por una cuestión distinta, escribió primero la letra y después la música, la canción es All My Loving”, mencionaron los músicos como parte de la información que proporcionaron entre cada melodía.Los sencillos favoritos de los fanáticos como “Yesterday”, “All you need is love”, “Help” y “I want to hold your hand”, fueron interpretados con nuevos arreglos musicales.