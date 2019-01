VIDEO. El molesto error de la MacBook Air 2018, ¿Ya lo sabías?

El especialista en tecnología Lewis Hilsenteger reveló que el modelo MacBook Air 2018, de la compañía estadounidense Apple, tiene un molesto error de teclado que hace aparecer en pantalla la letra "E" dos y tres veces cuando se pulsa esa tecla, y que además genera varios espacios en blanco antes o después sin que se haya hecho uso de la barra espaciadora, según lo explica en un video publicado el pasado sábado en Unbox Therapy, su canal de YouTube.

"Te volverás loco cuando te pase", afirma Hilsenteger en la grabación, titulada "I've got some bad news" ('Tengo algunas malas noticias', en inglés). Allí muestra ese fallo tipográfico en la pantalla de su propio ordenador portátil, y asegura que le sucede desde hace un año. Asimismo, advierte que el autocorrector de MacBook no detecta el error.



El video, que ya cuenta con más de 2,3 millones de visualizaciones, incluye un tuit del mes pasado en el que Hilsenteger preguntaba a sus seguidores si habían experimentado problemas parecidos con sus MacBooks, cuestión a la que muchos respondieron afirmativamente. Por último, y debido a errores de este tipo, el autor pone en entredicho que el MacBook Air 2018 sea el mejor portátil que existe, como mucha gente cree.



