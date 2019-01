Pareja se suicida en hotel; dejan escalofriante mensaje

Man and woman in double suicide at New York hotel, left tip for housekeeper who discovered bodies https://t.co/M1HdTqXM5Z pic.twitter.com/PSUJLIsrkk — Celebsrumor (@celebsrumor5) 20 de enero de 2019

"No mires detrás de la cortina. Estamos muertos. Esto es para ti”.

"Era muy privada"

"Ella nunca tuvo ningún amigo encima. Nunca vi a ningún hombre "

Sin duda alguna, cuando una persona decide quitarse la vida es algo que nos deja a todos con la boca abierta porque surgen preguntas del por qué no optó por buscar ayuda, pero muchas veces, para esas personas no es tan fácil.Como es el caso de esta pareja que el pasado 17 de enero al hospedarse en hotel Yotel en Midtown, decidieron quitarse la vida y dejar un perturbador mensaje que parece indicar, era dirigido para la mucama, en la que se disculpaban por lo que hicieron pero que simplemente no querían seguir viviendo.La pareja identificada como David Koeing de 33 años y Ellen O'Meara de 30 años, eran músicos y fueron ellos mismos quienes decidieron terminar con su vida, pero no sin antes advertirle a la mucama lo que pasaría al entrar a a habitación.Dejaron una nota acompañada de 20 dólares, que decía:La mucama ignoró la advertencia de la pareja, así que recorrió la cortina, detrás de ella descubrió a la pareja acostada boca arriba acostada sobre la cama, con sus cabezas dentro de una bolsa transparente de plástico de la que salían dos tubos de plástico conectados a un par de cilíndros rojos.Las autoridades investigaron el suceso y señalaron que dentro de los tanques había óxido nitroso y bajo la cama se encontraba un libro titulado Suicidio e intento de suicidio: métodos y consecuencias.También señalaron que la pareja dejó escrito su testamento, pero además de eso y la nota, no dejaron ninguna otra explicación.Las autoridades calificaron el hecho como un suicidio planificado.Katherine Zeppelin de 54 años, vecina de O'Meara la describió como una mujer que "era muy privada"

