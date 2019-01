EXATLÓN Toño Rosique 'truena' contra Dan Noyola por culparlo de su derrota

Rosique se defiende

Tenso momento se vivió en eldurante el116, cuandoencaró a, integrante del equipo deLa discusión dese generó cuandoculpó ade distraerlo durante uno de los puntos en el llamado Duelo por el Dinero.El integrante deacusó ade hacerlo perder la concentración al gritar que uno de los récords del circuito estaba por caer, luego de quequedara a sólo un derribe de ganar.En ese punto,dio la voltereta de forma increíble yjustificó su derrota acusando aAdemás,puso en duda quefuera amante de los animales o que supiera lanzarle un frisbie a su perro, a lo que el donductor contestó con cierto enfado.Estos comentarios deencendieron a, quien con semblante serio aclaró que no tenía favoritos en el programa y que nunca tenía la intención de distraer a los competidores con sus narraciones.Para, los gritos que lanza durante los duelos delson sólo para darle emoción al programa de, que vive su segunda temporada y tiene gran audiencia, pese a no ser transmitidoPara colmo,acusó ade favorecer a lospor tener sólo tres integrantes, contra seis de los. Ante eso, el conductor negó cualquier estrategia a favor de los Rojos.Esta no es la primera vez queentra en polémica en el, pues hace unas semanas acusó ade insultarlo, luego de que el Famoso le gritara "¡Chamaco nalgas meadas!", luego de ganar un punto.