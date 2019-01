'No hay muchos como él'



"A Paolo Boca lo necesita, esa es la situación del Club, son negogiaciones que se van a definir en 24, 48 horas. Paolo tiene un año y medio más de contrato".

El club argentinoestá dispuesto a desprenderse deen este mercado de pases, ante el interés delpor fichar al ex deSúper Deportivo ha podido averiguar que León envió una oferta formal por, un defensa central de 33 años y quien juega condesde 2017.La dirigencia deve la oferta con buenos ojos, pero el fichaje depende de que los Xeneizes puedan fichar antes a un remplazo. En este sentido, se sabe que los argentinos buscan az, hoy cedido en elde Italia y cuyo contrato le pertenece ade Portugal.es una petición de, nuevo técnico dey quien ya lo dirigió ende Sarandí. Esta negociación va por buen camino y de concretarse, abriría el camino para quetermine en elEn este sentido,, representante de, confirmó el interés dey puso como plazo las próximas 48 horas para definir la transferencia."Existe una posiblidad, pero todavía está verde, hay que ver cómo responde el club y cómoaccede a la posibilidad de queregrese ade nuevo ", comentón San Martín en entrevista con Paco Vela paraEl empresario reveló quetambién tuvo una oferta deldey respaldó la calidad del veterano, campeón con elde México en 2014.también lo ha querido, sí... No hay muchos centrales en el mundo que puedan jerarquizar o garantizar un buen equipo. Así que en eso estamos, vamos a ver cómo termina esta situación en estos días", agregó en la entrevista con Multimedios.Aunque la prioridad delera fichar un centro delantero, sus problemas defensivos obligarían a cubrir la zaga, pues el equipo deha permitido cinco goles en los primeros tres juegos delde lay aún no gana.