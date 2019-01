“Más motivado que un chico que no ha debutado, con muchas ganas de volver”, dijo Nacho.



“Estoy entrenando, terminando los entrenamientos, cada vez me siento con más fuerza, con más ritmo y el momento va a llegar, los tiempos de Dios son perfectos y así serán cuando pueda volver (a jugar)”.



“Me han respaldado mucho los compañeros, la directiva ni se diga, el cuerpo técnico también, tanto el anterior como el de hoy”, señaló un agradecido González en sala de prensa del Club León.

“Yo lo dije antes, (el Club León) no es una institución, es mi casa y así lo sigo sintiendo”, declaró

