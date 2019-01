Un presunto ladrón que ingresó a una casa en estado de ebriedad fue detenido y golpeado por vecinos de la comunidad La Candelaria, en Tasquillo.



Incluso, hubo un amago de linchamiento. Sin embargo, policías municipales rescataron al supuesto delincuente.



El director de Seguridad Pública de esa demarcación confirmó a AM Hidalgo los hechos ocurridos la noche de ayer.



Explicó que el hombre, originario del barrio El Motho, entró a un domicilio y fue sorprendido por los dueños. Posteriormente, en cuestión de minutos vecinos se reunieron para castigar al sospechoso.



No obstante, autoridades señalaron que el individuo no tenía en su poder nada robado, aunque aun así, pobladores lo amarraron y golpearon.

Policías locales, enterados del caso, acudieron de inmediato y tras dialogar con la gente lograron rescatar al acusado.

Lo trasladaron a barandilla y quedó a disposición del juez menor municipal. Oficiales mencionaron que el detenido no tiene antecedentes penales.