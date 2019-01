Busca alcaldía de Pachuca ampliar renta de El Huixmí hasta por un año más

“Se estará firmado el contrato seguramente en días próximos para hacerlo por un tiempo más (…) y seguir pagando la renta del mismo relleno que tenemos al día de hoy”.

SEXTA CELDA, DEPENDE DE SEMARNATH



“En meses próximos estaremos diciendo cuál va a ser el nuevo lugar, si es el caso de que no lleguemos a un acuerdo y la autorización para la nueva celda”, apuntó.

SEMARNATH NO AUTORIZARÁ CELDA



“La sexta celda de El Huixmí no se ha autorizado ni se va a autorizar, no tiene una viabilidad”, apuntó Rico Moreno.

La alcaldía de Pachuca pagará entrela renta del basurero de El Huixmí, refirió la presidenta Yolanda Tellería Beltrán; esto, aun cuando en 2018 la(Semarnath) estatal calificó como “” depositar los residuos en ese lugar.Respecto a la disposición de basura, la edil precisó que actualmente los residuos del municipio, ya que aún no concretan ningún proyecto para tratar los desechos.Por tal motivo, la alcaldesa enunció que “en días próximos”, sin precisar fecha, signarán un acuerdo condel lugar para continuarpor un lapso desdeAunque la presidenta municipalque le pagarán a los ejidatarios, explicó que la renta del predio podría extenderse a doce meses, ya que en caso de cambiar de sede o tratar la basura de distinta forma, el inmueble tendría que serpor el municipio.Tellería Beltrán puntualizó que el proyecto para abrir una sexta celda en “El Huixmí” tiene que ser autorizado por laa nivel estatal, propuesta que aún está en análisis.Yolanda Tellería agregó que desde 2018 la alcaldía hacon empresas tratadoras de residuos a quienes concesionaría el servicio.Esto, en caso de no lograr la apertura de la celda, la cual, en diciembre del año pasado, el ayuntamiento valuó entreEl pasadodurante su comparecencia en el Congreso local, Benjamín Rico Moreno, titular de la Semarnath, aseguró que la dependencia a su cargo no permitiría abrir otro espacio en el relleno sanitario.Cabe mencionar que organizaciones como(MCA) también han señalado la inviabilidad de abrir una celda más en El Huixmí, argumentando que se violentaría la, que prevé lade los rellenos sanitarios del país.