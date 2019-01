Exigen castigar agresión contra cabildo de Mineral de la Reforma

“Desafortunadamente la falta de conciencia y de un liderazgo responsable desembocó en violencia cuando los manifestantes ingresaron por la fuerza al recinto en donde se llevaba a cabo la asamblea. Dañaron seriamente el material que se encontraba en dicho lugar como puertas, cámaras, mesas y sillas”, dijo.



“Las imágenes de la prensa muestran a miembros del cabildo siendo golpeados y con sus ropas desgarradas… por ello, en Morena estamos comprometidos con el respeto y el cumplimiento al marco regulatorio”, dijo.

Diputados de la bancada de Morena pidieron investigar y castigar a quienes agredieron a integrantes del cabildo de Mineral de la Reforma para reventar la sesión del pasado lunes en la que aprobarían el reglamento que regula el comercio informal y la venta en mercados del municipio.Lisset Marcelino Tovar, legisladora de Morena, lamentó la conducta de los comerciantes dirigidos por Cesar Lemus Arias, quien fue detenido por las agresiones a las autoridades municipales.Agregó que el uso de la violencia no es el mecanismo para solicitar algo, pues si bien existe el derecho a la libre manifestación de las ideas, no se puede atentar contra la vida privada o los derechos de terceros, provocar algún delito o perturbar el orden público.Cabe señalar que los manifestantes obligaron al secretario general, Pedro Celestino Pérez Flores, y al regidor Héctor Anaya Ballesteros, a firmar un acuerdo para que dicho reglamento no entrara en vigencia hasta ser consensuado con organizaciones de comerciantes; además, exigieron la destitución del director de Comercio y Abasto, Jesús Tovar Ledezma.En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno a actuar oportunamente ante estos actos, pues “sabiendo que se estaban llevando a cabo hechos de violencia en un municipio conurbado en contra de funcionarios municipales y posiblemente de la población, no actuó”, dijo la legisladora.También solicitó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) llevar a cabo una investigación exhaustiva y que, en caso de encontrar la ejecución de algún delito, imponer sanciones conforme a la ley.