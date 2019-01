"A nivel estatal se habla de una afectación de 7 mil millones de pesos en lo que va del problema, en Irapuato al ser el aproximado del 10% de la población, como el 15% de la economía estatal, debemos tener una afectación proporcional, estimaría en un mes alrededor de 700 millones de pesos", dijo.



"Guanajuato está reaccionando de una manera muy proactiva en ese sentido, somos el único Estado que se ha activado para incrementar de manera independiente el abastecimiento de combustibles, hay una iniciativa estatal del Gobernador al respecto de esto, de esto va a depender como reaccione la economía", enfatizó.



"Ya se había previsto, tenemos ya algunas empresas y algunos procesos de inversión en este sector, que probablemente nos derive en inversiones a sectores diferentes a los tradicionales que traíamos, la intención que tenemos que manejar es ajustarnos a una realidad que no podemos evadir y ver como esta problemática que tenemos la convertimos en una oportunidad de negocio”, puntualizó.

en Irapuato, señaló el director de Desarrollo Económico, Luis Gerardo Hernández Hernández.Comentó que aún no se cuenta con un dato preciso de las afectaciones económicas, sin embargo, han hecho un cálculo de que cada día, se han perdido alrededor de 20 millones de pesos, en prácticamente todos los sectores productivos de la ciudad.indicó que la situación que ha generado el desabasto de gasolina cada vez es más crítica, sobre todo en sectores como el agroalimentario, pues muchos de los productores de la zona rural no tienen facilidad de mover sus productos.Comentó que mejorar o no la situación, y que no se vea afectada la atracción de inversiones por ejemplo, depende de como se maneje la crisis, que tiene áreas de peligro pero también de oportunidad, por lo que los gobiernos deben reaccionar de forma oportuna.Aplaudió que el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, haya planteado crear un plan estratégico para el sector de recursos energéticos, lo que representa también un área de oportunidad para la inversión económica.