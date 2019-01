“Seguimos en esta crisis de gasolina. No acostumbremos a eso. Eso sería un gran error acostumbrarnos a vivir con estos niveles de abasto. Que no se confié también el Gobierno Federal, pues una cosa es que seamos civilizados y ordenados y otra cosa que seamos dejados y agachones, no podemos seguir así”, dijo el mandatario quien se llevó una gran ovación de los asistentes al foro que organiza la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de América (APIMEX).

Reabrir ductos



“Hemos ido mejorando poco a poco. Teníamos niveles de un 10%. Tuvimos apenas 66 gasolineras con combustible los primeros días de crisis y hemos ido subiendo. Hoy, de las 666 gasolineras en el Estado ya hay más de 200, y esto representa un 30%”.



“La solución definitiva tiene que venir de la apertura de los ductos”, subrayó el gobernador.

Plan Energético

No somos agachones



“Quiero felicitarlos por el orden que se ha tenido para el abasto. Al inicio de la crisis hubo algunos altercados, pero la gente entendió que ni cerrando carretera, ni peleándonos entre nosotros iban a solucionar el problema y que era mejor organizándonos, desde dar fichas, centros de información o de Aplicaciones.

No es tema político



“Ha cumplido a medias. Un ejemplo claro es que nos avisan que viene un tren de Minatitlán, y efectivamente si viene pero con sólo 34 carros tanques, cuando los que están llegando a a Morelia son de 100, se cumple a medias. Abren los ductos, pero si un par de horas y llega algo de combustible, pero no las cantidades que se requieren”.



“Sabemos que están buscando la solución, pero la gente ya pide soluciones. Sé que hay problemas en otros Estados, pero yo tengo que ver por Guanajuato”, añadió el mandatario.

El gobernador del Estado,. Aseguró quePuntualizó queAñadió que ha sido fundamental las gestiones que se han logrado con algunas empresas privadas para importar gasolina de Texas y depender menos de Pemex.Añadió que está de acuerdo con el combate al robo de hidrocarburos, pero que deben de existir culpables y que esto no quede impune.Por ello se deben buscar soluciones a mediano y largo plazo, por ello se pondrá en marcha un Plan Energético para que no vuelva a ocurrir un desabasto.Posteriormente en conferencia con los medios de comunicación el Gobernador reconoció que los ciudadanos se han sumado a la campaña contra el desbasto de combustible., acotó Rodríguez Vallejo.Agregó que la Federación, y Pemex ha cumplido a medias para resolver la crisis de desabasto de gasolina en Guanajuato.Subrayó que entiende el problema que tiene PEMEX y que el desabasto no es un tema político, o que tenga un doble fondo y que se esté castigando a Guanajuato.