Eduardo Tostado, un apasionado del arte

“Para mi el arte es toda la expresión en general, siempre quise hacer una en donde fluye todo en conjunto y me di que el cine es la manera perfecta para que esto fluya... disfruto mucho la creación de ideas, me encanta formar nuevo mundo, viajes y universo que traigo en la cabeza, me gusta la investigación, pues mis trabajos siempre están fundamentados históricamente”, dijo el talentoso artista.

Señaló que una vez que ya tiene bien aterrizada la idea o concepto, la desarrolla en boceto y posteriormente la genera, ya sea en escultura, cine, fotografía, etc.

“Al fin saque esa idea de mi cabeza y la desarrolle, lo que más me gusto fue el impacto generado entre, la gente... amo lo que hago y no lo dejaría”, dijo

“Soy de las personas que no se rinden, si un proyecto no va saliendo, veo lo que es más viable hasta que salga...siguen más esculturas...aun no he presentado el proyecto pero espero y se apruebe para darle mas nombre al camino de las memorias... ya tengo el boceto de los personajes ilustres de este municipio, un homenaje a las tejedoras, crecimiento industrial y sucesos históricos de la ciudad”, dijo el joven artista.

El artista Eduardo Tostado Márquez, es un apasionado del arte en sus diferentes facetas; a su corta edad ha cosechado grandes logros, poniendo en alto a San Francisco del Rincón; lo que lo llevó por el camino del diseño gráfico, sin embargo, con su gusto por el arte en sus diferentes facetas logró explorar distintos ámbitos, como la escultura, el cine y la fotografía.Con 35 años de edad Edy Tostado como la llaman sus amigo, ha logrado consolidarse como un gran artista, esto gracias a la pasión que deposita en cada uno de sus proyectos.Edy comentó que su pasión por el arte comenzó a muy temprana edad, realizando sus primeros trazos a la tierna edad de 5 años, habilidad que fue puliendo a través de los años.En el séptimo arte este joven artista de 35 años se especializa en el diseño de producción, lo cual involucra múltiples aspectos, como es todo lo visual, en donde se explaya con su creatividad.Comento que su mayor acercamiento al cine se dio durante su etapa como estudiante, siendo su pasatiempo la caracterización y los efectos especiales; durante la carrera de diseño comenzó a experimentar con ello, “disfruto mucho el diseño, pero el cine me encanta”, dijo.Como parte de su cierre del 2018, dijo haber realizado el diseño de producción para la película “Los asteriscos”, del director Arturo Pons, con su compañía “Tostado Films”.Señaló que todo cuanto ha realizado lo ha llenado de satisfacción, sin embargo uno de los proyectos más importantes que ha hecho, están las esculturas en madera que se encuentran sobre el “Camino Viejo”, ya que es una idea que fue desarrollando desde hace 5 años.A lo largo de sus carrera ha logrado tener más de 150 participaciones en el cine, entre las que se encuentran, caracterizaciones, diseño de producción y ha actuado en al rededor de 30 producciones; como director, ya ha logrado 3 cortometrajes escritos y dirigidos por él y una parte de una película y en la actualidad se encuentra en proceso de una serie.En la actualidad el joven artista se encuentra trabajando en el ámbito del diseño, con la portada ilustrada, del disco del artista Alonso Romero, al que considero uno de los mejores guitarristas del país.Dijo que no tiene metas concretas, pues se considera aun artista que desarrolla sus proyectos conforme se van presentando, ademas de 3 contratos para cine.Quien solicitó respeto para las obras en el Camino viejo, ya que es una obra para todos, “Mi familia y amigos siempre ha sido esenciales en mi carrera...no me he sentido abandonado...agradezco al mis padres Bertha y Roberto; a mis hermanos Karina y Roberto; a todos las personas que han estado a mi lado”.

