AMLO ya ha dormido en Palacio Nacional; pronto se mudará

"Sí me he quedado a dormir aquí y, de una vez lo expreso, se construyó aquí un departamento en el tiempo del Gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo ese departamento con el Presidente Peña", dijo.

"Existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos", comentó a los reporteros.