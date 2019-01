Miden fuerzas Gobierno y oposición en Venezuela

Primer incidente

Democracia venezolana

“Hoy podemos decir con orgullo y determinación, que las banderas de lucha del 23 de Enero, jamás serán traicionadas”, afirmó el miércoles Maduro, en un mensaje de su cuenta de Twitter, al conmemorar la fecha histórica. Conmemoramos 61 años del histórico #23Ene, día en que el pueblo aguerrido salió a las calles para recuperar la democracia. Hoy podemos decir con orgullo y determinación, que las banderas de lucha del 23 de Enero, jamás serán traicionadas. ¡Democracia protagónica y participativa! pic.twitter.com/LXyBNEBHmG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 23, 2019



SIGUE LEYENDO

En un intento de demostrar quey que logró reagruparse para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio,en Caracas y otras ciudades.El presidente, agobiado por las crecientes presiones internacionales, también llamó a movilizaciones similares en una nueva medición de fuerzas con los sectores de oposición.Desde el amanecer,donde se realizarán las marchas. En la céntrica Plaza Venezuela fueron apostados varios centenares de guardias nacionales con equipos antimotines y camiones cisterna y blindados.Las principales autopistas y avenidas capitalinas amanecieron con escasa presencia de vehículos y transeúntes, y numerosos comercios no abrieron sus puertas.Horas antes del inicio de las marchas se registró un incidente en la barriada de clase media del Paraíso, en el oeste de la capital, dondeque se concentraban para la movilización, dijo a The Associated Press el dirigente opositor Jesús Armas.La noche del martes, se registraron por segundo día consecutivo algunas protestas callejeras en algunas barriadas pobres del norte y el oeste de la capital en rechazo al gobierno de Maduro, reportaron medios locales.Las marchas convocadas coinciden con eltras la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, lo cual ha generado gran expectativa tras la escalada en los últimos días de los enfrentamientos entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que controla la oposición.