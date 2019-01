Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha reconocido oficialmente al líder opositor Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”. Así lo ha anunciado este miércoles, a las 13.08 (hora de Washington) en un tuit desde la cuenta oficial de la Casa Blanca. La decisión, anunciada el día en que la oposición venezolana toma las calles en tensas protestas contra Nicolás Maduro, donde Guaidó se ha autoproclamado "presidente encargado" del país, se produce después de una serie de anuncios que han marcado una subida en el nivel de implicación de Estados Unidos con la situación en el país latinoamericano.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. — The White House (@WhiteHouse) 23 de enero de 2019

En un comunicado, Trump ha animado a otros Gobiernos occidentales a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino del país, y ha asegurado que utilizará “todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana”. Canadá ha anunciado que también reconocerá a Guaidó como presidente interino, informa Reuters.

"En sus competencias como la única institución legítima con representantes elegidos por el pueblo Venezolano, la Asamblea Nacional tomó el paso de invocar la constitución de Venezuela para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo, y a la oficina de la presidencia vacante. El pueblo venezolano valientemente ha denunciado a Maduro y a su régimen y ha exigido la libertad y el retorno al estado de derecho", dice el comunicado, que asegura que Estados Unidos responsabilizará "al régimen ilegitimo de Maduro por las amenazas a la seguridad del pueblo venezolano".

El propio presidente, a quien el artículo 2 de la Constitución confiere el derecho exclusivo a reconocer a los líderes extranjeros, confirmó la noticia poco después en su cuenta de Twitter. “Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy, he reconocido oficialmente al presidente de la Asamble Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela”, ha escrito el presidente, poco después del anuncio.

El anuncio de Trump se produce un día después de que el vicepresidente Mike Pence difundiera un mensaje en vídeo en el que ofrece su “apoyo inquebrantable” a las masivas protestas en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, celebradas este miércoles. Se trataba de la muestra de apoyo más explícita por parte de la Administración de Trump a la oposición venezolana.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn — Vice President Mike Pence (@VP) 22 de enero de 2019

“Mientras la buena gente de Venezuela hace que sus voces se oigan mañana [por el miércoles], en nombre del pueblo estadounidense decimos: estamos con ustedes. Nos levantamos con ustedes, y seguiremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada y ustedes reclamen su derecho natural a la libertad”, dice Pence, en su mensaje, utilizando algunas expresiones en español.

“Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo alguno al poder. Nunca ha ganado la presidencia en unas elecciones libres y justas, y se ha agarrado al poder encarcelando a cualquiera que ose oponerse a él”, prosigue el vicepresidente, en el vídeo difundido por Twitter.

Pence rubricó su inequívoco apoyo a la oposición venezolana con una tribuna de opinión que firmó en The Wall Street Journal, en la que elogia reiteradamente al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien se refiere como “valiente presidente” de la “legislatura legítima de Venezuela”. Ese mismo apoyo a la Asamblea Nacional como “único cuerpo democrático legítimo del país” se lo trasladó Pence directamente al líder opositor por teléfono, según The New York Times, el pasado 15 de enero.

"Animamos al presidente [Trump] a que siga adelante con lo que ya ha declarado, que es que Maduro es ilegítimo. El siguiente paso lógico es reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo", declaró el senador republicano Marco Rubio, tras reunirse con el mandatario en la Casa Blanca. El presidente convocó ayer una reunión en el Despacho Oval, a la que asistieron el propio Rubio, Pence y el equipo de seguridad nacional. “Está claro ahora que la crisis está a punto de entrar en una nueva fase que requerirá nuevas opciones”, señaló Rubio en Twitter. A la salida de la reunión, preguntado acerca de si Trump está considerando dar a Venezuela la designación de Estado patrocinador del terrorismo, el senador respondió: “Creo que el presidente está considerando cada opción apropiada”.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de enero de 2019

El mensaje de Pence llega después de una serie de declaraciones contra el Gobierno venezolano, vertidas en los últimos meses por altos cargos del Gobierno estadounidense. Muchas de ellas las ha pronunciado el propio vicepresidente, que calificó la reciente toma de posesión de Maduro de “farsa” y dejó claro que Estados Unidos no reconoce el resultado electoral. Pero la naturaleza de este nuevo mensaje, grabado en vídeo y dirigido directamente a los venezolanos, la víspera de la gran protesta convocada en el país contra Maduro, indica una subida en el nivel de implicación de Estados Unidos con la situación en el país latinoamericano.

Maduro no tardó en responder al vídeo de Pence. Aseguró que ha ordenado “una revisión total, absoluta de la relación” de Venezuela con Estados Unidos y advirtió de que se tomarán decisiones de "carácter político y diplomático".