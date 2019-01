Ponen controles a funcionarios

*** ACOSTUMBRARSEVamos camino a la normalización, sí, pero del desabasto en la ciudad. Ayer se reportó que llegaría gasolina disponible a 16 estaciones de servicio por la mañana y a 21 más para la tarde-noche.*LEJOS DE LO NORMALEn algunos días se notó una mejoría con 30 o hasta 40 estaciones abastecidas por cada turno. Apenas un día antes (el lunes) surtieron 33 en el día y 19 en el turno vespertino. Y, aunque las filas son más cortas y ágiles, menos histeria para cargar, estamos lejíiiiisimos de la normalidad en una ciudad con 195 gasolineras.*NADIE SABE, NADIE SUPOLo peor es no hay información de Petróleos Mexicanos (Pemex) ni del Gobierno de la República sobre cuándo regresaremos a poder cargar en donde quieras y a la hora que quieras. Paciencia por favor.***ZAMARRIPA LOS RECIBEMuy calladito se lo tenían. La Junta de Gobierno del Congreso se reunió ayer en privado con el Procurador y próximo Fiscal, Carlos Zamarripa, en su casa, la sede de la PGJE. También estuvieron el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; y la comisionada de Seguridad Ciudadana, Sophia Huett. También llegó al mediodía y permaneció hasta el final de la reunión el gobernador Diego Sinhue.*TORO POR LOS CUERNOSLa propuesta de la visita la hizo el coordinador panista Jesús Oviedo al resto de los representantes de partido, quienes lo vieron con buenos ojos. No se habló de tantas áreas de oportunidad que tiene la Procuraduría para mejorar (nadie vende pan frío), pero al menos ven en Diego más voluntad que su antecesor de dejar de repartir culpas y asumir la responsabilidad ante la inseguridad y la violencia.*FISCALÍA PLANCHADAEl encuentro reportan que fue de 9 de la mañana a 5 de la tarde, les querían mostrar tooodo lo que hace la PGJE. Esto a unos días en que la Procuraduría de Justicia se transforme en la Fiscalía General. Desde hace rato se tiene un Fiscal designado y ya está la Ley Orgánica aprobada en Comisión -falta el pleno-.*¡8 HORAS! ¿Y?La Procuraduría ni la nueva Vocería de Seguridad informaron nada. El Congreso del Estado emitió un escueto comunicado nada más por no dejar de reportar la reunión, de los detalles de ¡8 horas!, nada. Se dice que mucho se presumió la tecnología, equipamiento, herramientas, número de detenidos, los delitos en los que Guanajuato reporta una incidencia delictiva baja, por ejemplo, el de secuestro, etcétera.*RESPUESTASApenas el domingo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad cerró su reporte anual 2018 en el que Guanajuato terminó el año como empezó, en el primer lugar en víctimas de homicidio. A la fecha ninguna autoridad en Guanajuato ha manifestado una postura sobre esos datos reveladores.*FALTAN DATOSEl gobernador Diego Sinhue en distintos momentos ha salido a defender a su Procurador, e incluso a presumir una envidiable efectividad de casos esclarecidos y de detenidos por homicidios. Lo cierto es que faltan indicadores de seguimiento puntual que permitan evaluar el desempeño de la Procuraduría.*CORTESÍA O CONTRAPESOY está bien eso de que los diputados de primera mano estén atentos a lo que hace la Procu, para eso están, lo que está por verse es si se trata de una simple visita de cortesía al próximo Fiscal, o si realmente están dispuestos a ser un contrapeso que fiscalice en serio lo que ahí se hace o no se hace.*MORENA AUSENTEEl aguerrido crítico del Procurador, el coordinador de la bancada de Morena, Ernesto Prieto, fue el único representante de partido que no asistió a la cita. Tenía la oportunidad de preguntar cara a cara a su “villano favorito”, exigir resultados e indicadores para medir permanentemente su trabajo, pero no.***ALZAR LA VOZEl desayuno informativo al que ayer convocó el Consejo Coordinador Empresarial de León a socios de los organismos que lo integran, que comanda José Arturo Sánchez, tenía el principal objetivo de comunicarles que están haciendo lo que pueden para hacerse escuchar ante el desabasto de gasolina.*ENCUENTRO EMPRESARIALAhí estuvieron los capitanes y agremiados de diferentes cámaras, como las de Construcción, Industria de la Curtiduría, Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Comercio, Mujeres Empresarias, e invitados.*¿CARTA DE REYES?El pliego petitorio de estímulos fiscales no es una carta de reyes, aclara el dirigente empresarial, pero sabe que, por lo visto en el Gobierno Federal, es poco probable que les respondan afirmativamente, al menos a todo; pero si algunos de los siete puntos que plantean le son aceptados, habrá valido la pena.*DURO Y DIRECTOJosé Arturo no tuvo empacho en retierar su crítica a la implementación de la estrategia anti-huachicol y de paso dar un raspón al representante de AMLO en Guanajuato, Mauricio Hernández, pues eso de la sensibilidad no se les da, comentó, al no tener un acercamiento para evaluar el impacto económico.*UNIDOS MÁS FUERTESEl convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Barra Mexicana de Abogados, no es uno más para la fotografía, cobra valor la alianza empresarios-financieros-abogados pues, a la hora de enfrentar diferencias insalvables con las autoridades, cualquiera que sean (por ejemplo, desabasto de combustible, eliminación de la compensación universal), les queda la vía legal.La secretaria de la Transparencia en el Estado, Marisol Ruenes Torres, les tomó protesta a 29 representantes de los Órganos Internos de Control de las dependencias de la Administración Estatal.Esas áreas son las responsables de prevenir actos de corrupción y conflicto de interés, y de aplicar la ley en materia de responsabilidades sobre faltas administrativas no graves de los servidores públicos.La titular de Transparencia les pidió compromiso, trabajo, responsabilidad y respeto a las instituciones.