Día 19

Pedirán apoyo

Complicado

No, por ahora

En la industria curtidora ya comienzan a registrar desabasto de su insumo principal, la razón: la escasez de gasolina.Ernesto Vega Guillot, titular de la CICUR, compartió que la situación es complicada y el común entre los empresarios es de preocupación y estrés.Explicó que un importante porcentaje de sus agremiados son pequeñas y medianas empresas que entregan el cuero en sus camionetas, mismas que en algunos casos tienen hasta la mitad de ellas paradas por la poca gasolina existente en León.Ayer por la tarde las autoridades difundieron la lista de las gasolineras que serían abastecidas durante la tarde y noche en la cual solamente aparecían 9 estaciones.Mencionó que al problema de la logística de su mercancía, se suma el de sus empleados que en el mejor de los casos llegan tarde, muchos otros se han ausentado de las plantas, lo cual ha generado una total baja en la productividad, lamentó el representante de los curtidores.Comentó que no solamente están teniendo problemas para entregar al que sigue siendo su principal socio comercial como son los zapateros, sino al sector automotriz, que por tardanzas en entregas o incumplimientos aplica fuertes multas que terminarán afectando más el bolsillo de los empresarios.La escasez del cuero -que su líder no tiene un dato preciso del porcentaje- teme que se traduzca en los próximos días en aumento en su costo.Son ya 19 días y en la CICUR han lanzado por segunda ocasión una encuesta entre sus socios para que compartan los daños que se han sumado ante el problema de la falta de combustible en Guanajuato.Vega Guillot espera que el Gobierno federal tome en consideración la propuesta de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) para contar con incentivos fiscales que les permitan mejorar sus finanzas.Para ampliar más acerca el tema, le comentamos que ayer José Arturo Sánchez Castellanos, el presidente del CCEL, mencionó que realizan gestiones para que el Gobierno de México compense los daños mediante estímulos fiscales que ayuden principalmente a los más de 940 mil trabajadores formales de Guanajuato.Puntualizó que es necesario que la Federación resarza los daños ocasionados a las empresas y a sus trabajadores por los errores en la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburo que ocasionaron el desabasto de gasolina que sufren los guanajuatenses desde hace más de dos semanas. Explicó que los siete estímulos promovidos por los organismos del CCEL buscan beneficiar a los más de 900 mil trabajadores y más de 48 mil empresas legalmente inscritas y establecidas en el estado de Guanajuato, respectivamente, ante las instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).A los problemas con las entregas de insumos como el cuero, sume usted la baja en pedidos de mayoristas, detallistas y distribuidores locales ante las pocas ventas, como los problemas que actualmente enfrenta la industria del calzado.Luis Gerardo González García, presidente de CICEG y CANAICAL, nos confirmó que en efecto ya han comenzado a tener cancelaciones y tardanzas en la entrega de materia prima como es la piel.El también fabricante comentó que es urgente se restablezca el suministro de gasolina porque les ha quitado competitividad y confianza en los consumidores desde mayoristas hasta distribuidores que están frenando sus compras o aplazando por el incertidumbre de no conocer la fecha en que el combustible volverá a ofrecerse de forma normal.Información no menos importante es que las empresas que tienen paros técnicos en Guanajuato son programados con anticipación y nada tienen que ver con la coyuntura del suministro de gasolina.Esto al menos por ahora, confirmó Hugo Varela Flores, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ante el rumor de que ya existían las primeras empresas afectadas en un paro de su producción debido a la falta de combustible en la entidad.