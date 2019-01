Todos pobres

Cuando se dio a conocer la noticia de que el candidato López Obrador había ganado la Presidencia de México, un video de una chica que lloraba se hizo viral. La muchachita llorosa decía entre sollozos que estaba triste porque ahora todos seríamos pobres, igual que en Venezuela. El video causaba risa en ese entonces, pero al parecer la chica tenía razón, y hoy una gran parte de la población queremos llorar por las decisiones que el Presidente ha tomado y la forma en que éstas han afectado al país.“Primero los pobres”, ha dicho hasta el cansancio López Obrador. Pero hasta el momento sus decisiones no parecen mejorar la vida de quienes viven en pobreza extrema, y nos están llevando a todos a la pobreza con las afectaciones económicas por el desabasto de la gasolina. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, informó de pérdidas millonarias en los primeros 12 días de desabasto de gasolina, y que las pequeñas empresas son las que más han padecido, en particular, en el Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México. Así también agregó que el turismo ha caído en un 30%, los restaurantes en un 50%, y las centrales de abastos han advertido del riesgo de descomposición de más de 90 mil toneladas de productos perecederos. El riesgo de desabasto de alimentos aumenta, misma que puede provocar inflación. Particularmente en León, José Arturo Sánchez Castellanos, del Consejo Coordinador Empresarial, y Jorge Ramírez, de Coparmex, informan que las empresas de la ciudad se han visto gravemente afectadas. El gobernador de Guanajuato informó pérdidas para el estado de 7 mil millones de pesos por la falta de combustible.En el tema de comercio internacional, el catedrático de la UPAEP, el Dr. Juan Carlos Botello Osorio, declara que el 60% de las acciones emprendidas por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador han tenido resultados negativos; se eliminó el fideicomiso PROMÉXICO, dejando la función en manos de las embajadas que carecen de personal capacitado. Además, dijo que se observa la falta de interés por concretar tratados de libre comercio con otros países, y la eliminación de la compensación universal, lo cual afectará al flujo de efectivo de las empresas.El temor de la chica del video de llegar a estar como Venezuela se empieza a generalizar. Cuando se golpea a las empresas (chicas, medianas o grandes), o más claramente dicho a los empresarios, se afecta la producción y los empleos de las y los trabajadores quedan en riesgo. ¿Es esto poner a los pobres primero?El peligro radica en el liderazgo dominante del Presidente en el que no caben voces expertas, y la corta visión que muestra en la producción empresarial al no haber previsto estrategias contra el desabasto de gasolina. Al “pueblo”, como le gusta llamar a la ciudadanía, lo apacigua regalándole dinero que destina a grupos determinados y bien escogidos, pero que siguen siendo dádivas para que quienes son beneficiados se vuelquen en agradecimiento y representen futuros votos, por supuesto. Sería mejor tener más programas para el desarrollo humano y de capacidades para el trabajo que generen autonomía económica. Poco a poco sin darnos cuenta nos vamos cocinando como la ranita del cuento a la cual le subieron la temperatura del agua en la que se remojaba hasta que terminó cocida.