Los asistentes a la reunión mensual de la tercera generación delrecibieron las herramientas para que en sus negocios puedan analizar y con eso detectar las tendencias de los mercados.”, fue el tema de la charla que impartió la ingeniera en electrónica Rosy Laguna González en el que compartió con los empresarios leoneses el tema desde una perspectiva de desarrollo de competencias.“Tenemos que saber cómo poder sensibilizarnos, qué herramientas necesito, qué tipo de procesos tengo que implementar para poder detectar las tendencias”, dijo la también diseñadora.“Esto para poder adelantarme sobre temas de diseño de innovación y de proyección de negocios”, añadió.Rosa María Laguna es una ingeniera y diseñadora tapatia experta en el análisis financiero, matemático y de diseño; actualmente es socia de una empresa de consultorías de tendencias enfocada a empresas de moda, así como coordinadora académica de educación continua en una universidad en Guadalajara.“Este tipo de análisis lo pueden aplicar en todo, ya que pueden conocer qué está pasando y qué es lo que demanda su mercado, no sólo en los mercados externos sino también sus clientes”. La consultora recomendó ser muy conscientes del entorno de cada uno, ya que es lo que nos da pauta para saber no sólo el qué ni el cómo sino también qué momento es el más adecuado.Invitó a los empresarios a ser muy analíticos a la hora de consumir información, para usarla con una visión más amplia y minimizar riesgos al momento de innovar o proyectar tu negocio.“Tenemos que cambiarnos el chip; el reto hace 20 años era hacernos de la información, hoy en día eso no es un reto, la información la tenemos, tenemos demasiada información, necesitamos ser mucho más estratégicos y analíticos”, resaltó.